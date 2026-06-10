夢夢有個大夢想 東華幼教系畢業公演

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演員展現原創歌舞(東華幼教系提供)

將學生學習成果與在地多元文化融合，國立東華大學幼兒教育系舉行116級畢業公演《夢夢有個大夢想！》，兩場免費公演共吸引超過6百位親子參加，透過兒童戲劇的方式，傳遞珍惜自然環境、勇敢追夢的核心價值。

幼教系表示，《夢夢有個大夢想！》是以《幼兒園教保活動課程大綱》六大領域為主軸的原創性形式，透過劇情、音樂及舞蹈結合，建構出兼具環境教育與人文關懷的藝術蘊涵。

在劇情中，透過主角群的冒險旅程，讓親子看見跨越阻礙與包容理解的過程，並傳遞珍惜自然環境、攜手勇敢追夢的核心價值。其中，結合花蓮在地客家文化，對話中也融入客語詞彙，戲劇道具和服裝設計更引進傳統的客家花布元素，藉由跨文化交換背包的情節，使孩子在寓教於樂的氛圍中自然接觸、理解並尊重多元文化的內涵。