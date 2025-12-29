夢寐之城的感官盛宴｜香港。Akira Back

之城的感官盛宴。香港

Akira Back

2025年9月17日，香港建築設計事務所 AB Concept 為首度進駐香港的 Akira Back 餐廳，匠心打造全新餐飲場域。餐廳坐落於地標建築 The Henderson，以活力動感的空間語彙回應主廚奔放的創意與精緻的料理藝術，窗外都會風景於玻璃折映間滲入，繁華的城市輪廓於光影中延展，映現香港特有的澎湃節奏。

AB Concept 聯合創辦人率領團隊突破固有框架，勾勒出與主廚前衛料理相得益彰的餐飲空間。整體設計以「美食交響曲」為理念，靈感取自主廚日韓文化背景，藉光線流動、質材層遞、色彩韻律和動線節奏的細緻編排，使人於步履間感受空間樂章的起承轉合，呈現活力與情感交織的餐敘氛圍，為賓客開啟多重的感官盛宴。

斑斕國度 川流不息的交響樂曲

穿越門扉，映入眼簾的即是現代劇院般的華麗場景，賓客彷彿尊享一場專屬盛典。餐廳入口以水龍捲為意象，柱狀旋構裝置結合手工鍛造的金屬牆面相映成章，烘托出Akira Back 餐廳象徵性的品牌標誌。抬首仰望，手工暈染的天花板與紋理清晰的雲石地坪彼此呼應，明暗交錯猶如舞台燈序層層遞進；天鵝絨材質則為空間增添柔潤氣息，使華麗之中蘊藏婉約氛圍。整體設計若序曲般徐徐展開，以誠摯之姿邀請賓客踏上視覺與感官交織的音樂旅程。

甫入空間，樂章由序曲行進至第二章節。柔緩的慢板節奏盈滿環境，青藍原木的圓紋雕刻立面，融合日式工藝美學精髓，散發沉穩而優雅韻致。餐廳透過金屬裝飾點綴其中，令場域增添一抹律動與生氣。視線朝酒吧區望去，粉色雲石吧檯襯以墨綠紋理，巍然矗立於環境之中，色澤在光線映照下傾瀉，宛若一幅豪放而從容的潑墨山水畫。此外，訂製皮革高腳凳搭配豔麗和紙花紋布料，柔韌質地和華麗色彩彼此輝映，使人於停駐之際，感受空間的輕盈自在和愉悅情韻。

世外桃源 馥郁纏綿的饗食天境

置身其間，主用餐區成為空間的視覺核心。流暢線條和雕塑化結構交匯成韻，恰如交響樂曲進入第三篇章，節奏由柔緩推進至明快。天花板鍍金圍欄透過柔和姿態延展，與 The Henderson 外牆的有機線條相互映襯，使內外景致自然銜接。雲石拼花地坪流露靈動光澤，落地玻璃窗引入柔潤天光與城市剪影，金色細節熠熠生輝，猶如陽光掠過水面，泛起粼粼波光。

特色壽司吧以親切姿態迎賓，訪客可近距離欣賞廚師精妙的手藝，感受料理在刀鋒與心意間流轉的溫度。設計結合Akira Back 主廚母親 Young Hee Back 的畫作，為場域增添一縷溫情與藝術氣息。此外，色彩鋪陳以紅緋、群青與櫻色為調，金色高光綻放其間，構築靜謐而柔美的色彩協奏。座椅與沙發融入金黃稻麥意境，和紙的細膩紋理營造日式美學的和雅氣韻。團隊運用現代語彙詮釋傳統精神，致敬主廚 Akira Back 的文化背景，於傳承與創新之間奏出恬然而和諧的曲調。

跨越維度 思韻綿延的靈魂詠嘆

不僅如此，追求專屬體驗的賓客，亦可在私人包廂展開最終樂章的饗宴。空間飾以 Young Hee Back 的塗鴉創作，鮮明筆觸為餐廳注入蓬勃生機。天花板採棉花糖造型綿延，拋光黃銅在柔光中泛起光澤，凝聚俏麗亮點。足下的泡泡紋地毯則為空間添上一抹輕巧，使氣氛於靜謐中譜出歡快韻律。視線依循中環主幹道的紅棉路遞進，將包廂的絢麗輪廓與奪目光彩一覽無遺，恰如一封引人入勝的視覺邀請函，映照出餐廳大膽前衛的設計語境，引領訪客步入別有洞天的感官藝境。

AB Concept 獨特的設計哲思，彷彿廚師研創新饌，於文化脈絡間尋覓靈感滋味與匠藝深度，並在品味與技法的實驗中綻放新意。團隊將餐廳幻化成情感敘事，展現對感官和細節的極致追尋。這份創作精神，讓文化底蘊與美學精髓交融生息，提供賓客獨一無二的餐飲體驗，亦為空間每一隅挹注生命與靈魂。

Location: Hong Kong

Completion Year: 2025

Photography © Owen Raggett