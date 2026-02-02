夢幻卡司、多重好康！新北樂府中—來電祭 2/7、2/8嗨翻板橋

「2026樂府中—來電祭」將邀請甜約翰 Sweet John演出。新北市青年局提供

記者蔡琇惠／新北報導

農曆年前最強音樂盛事來襲！由新北市青年局主辦的「2026樂府中—來電祭」，將於2月7日、8日在板橋府中廣場火熱登場。本次活動集結「小男孩樂團」、「甜約翰」、「溫蒂漫步」等12組超人氣樂團接力演出，現場更規劃風格餐車、占卜市集與趣味競賽，並加碼總價值10萬元的「來電好康」，邀請青年朋友到場感受熱鬧的音樂電流。

「2026樂府中—來電祭」本週末將邀請「脆樂團」演出，以細膩的歌詞展現療癒且帶有詩意的音樂風格。新北市青年局提供

​新北市青年局長邱兆梅表示，「2026樂府中—來電祭」透過開放式廣場設計，打破空間隔閡，旨在讓不同背景的青年能自在交流。今年音樂卡司陣容堅強，包含旋律細膩的「甜約翰 Sweet John」、暖心療癒的「Crispy 脆樂團」、復古慵懶的「溫蒂漫步 Wendy Wander」及現場渲染力十足的「小男孩樂團」等。無論是資深樂迷或一般民眾，都能在青春洋溢的音符中迎接新年。

「2026樂府中—來電祭」邀請充滿慵懶復古氛圍的「溫蒂漫步」演出。新北市青年局提供

「2026樂府中—來電祭」本週末將邀請風格清新且充滿都會感「小男孩樂團」演出。新北市青年局提供

除了音樂饗宴，活動更同步舉辦「府中戀舞宮」趣味競賽。參賽者不僅能獲得100元抵用券與免費飲品，積分最高者還可獨享餐車異國美食拼盤。目前競賽正開放報名，名額有限，有興趣的民眾可至新北市青年局官網搶位。

「2026樂府中—來電祭」活動邀集12輛風格餐車，打造異國風味美食市集。(圖為資料照片)新北市青年局提供

​現場生活機能同樣豐富，12輛風格餐車將帶來日式串燒、美式漢堡及超人氣「奶油啤酒」等異國料理；另設有塔羅、紫微斗數等6大特色占卜攤位，助參與者掌握新年運勢。活動期間只要追蹤青年局IG或填寫問卷，還有機會獲得大禮包或消費券。