夢幻國度蒙塵！佛州迪士尼再傳遊客死亡 1個月內已發生5起

位於美國佛羅里達州的迪士尼世界度假區（Disney World Resort）在一個月內傳出第5起死亡事件，接連的死亡悲劇也為這處被稱為「地球上最神奇的地方」蒙上陰影。

夢幻國度迪士尼世界度假區接連發生死亡事件。圖為迪士尼度假區內的 主題公園與事 件無關。（示意圖／Pixabay）

根據《紐約郵報》，橘郡（Orange County）法醫辦公室19日證實，一名身分不明的遊客於11月8日在迪士尼薩拉托加溫泉度假村（Disney's Saratoga Springs Resort & Spa）被宣告死亡。

廣告 廣告

法醫辦公室在聲明中表示，「雖然薩拉托加溫泉度假村確實發生了一起死亡事件，但我們拒絕接管此案」。該機構指，死者遺體最終被轉交給其私人醫生處理。

迪士尼世界度假區在一個月內接連傳出5起死亡事件。（示意圖／Pixabay）

報導稱，這則消息最初由追蹤這個大型主題樂園即時警方活動的社群平台X帳號「Walt Disney World: Active Calls」揭露。該帳號稱，當地時間11月8日下午3時18分，有人在薩拉托加溫泉度假村被通報「倒下」，幾分鐘後再度更新消息稱該人已「死亡」。

關於這起神秘死亡事件的進一步細節尚未公開。迪士尼和橘郡警長辦公室未立即回應媒體的置評請求。

這一系列令人不安的死亡事件始於10月14日，當時31歲的迪士尼「狂粉」埃奎茲（Summer Equitz）在迪士尼當代度假村（Disney's Contemporary Resort）被發現死亡，疑似輕生。

隨後在10月21日，一名6旬男子在迪士尼荒野營地度假村（Disney's Fort Wilderness Resort & Campground）離世。據悉，他生前罹患高血壓與末期肝病。接著在23日，當代度假村再次傳出悲劇，28歲的洛杉磯足球裁判科恩（Matthew Alec Cohn）從該飯店的12樓墜下，疑似自我結束生命。

11月2日，一名40多歲的女性在迪士尼流行世紀度假村（Disney's Pop Century Resort）被發現失去意識，隨後被宣告死亡。遊樂園官方和警方尚未就這一系列死亡案件發表全面聲明。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

陸棒球聯賽明年開打 「曹錦輝、林益全」名字浮上檯面！

中職/「獅」在必得！林安可有望簽平均年薪3000萬 2+1年複數約

中職/古久保被卸任是球團選擇 林立：迎接明年比賽