夢幻小白獅一出生就被帶離母獅 園方曝骨肉分離原因

委內瑞拉馬拉凱一間動物園11月底迎來3隻新生白獅，園方本月讓小獅亮相。路透社



委內瑞拉城市馬拉凱一間動物園，11月底迎來3隻小白獅，本月亮相。白獅原產於南非，但當地野生白獅僅剩13隻。委國3隻幼崽一出生就被帶離母獅身旁，由工作人員24小時照顧，園方說圈養的母獅時不時會弄死幼崽，園方希望避免稀有白獅發生憾事。

時事通信社報導，根據「全球白獅保護信託基金會」，白獅的特殊毛色是隱性基因使然，並非白子也不是基因變異。基金會也指全世界圈養的白獅有數百隻，但在棲地，野生白獅僅剩13隻。

動物園長德班乃迪克提斯（ Anthony De Benedictis）說3隻幼崽是2男1女，出生後就被帶離母獅身邊，園長說這是為提高幼崽生存機率，因為被圈養的母獅有時會殺害自己的幼崽。

園長也說照顧幼獅是全天候工作，24小時都要有人餵奶，這些奶水中添加特殊營養補充劑。負責照顧幼獅的團隊有3名獸醫和7名工作人員組成，成員之一的莫萊羅（Leonel Ovalle Moleiro）說：「我們輪日班和夜班，全心全意地照顧牠們，監測它們的體重增長、食物攝入量等。」

他指著幼崽中小男生中的一個，有些責備地說：「牠很嗜睡，也最不愛喝奶。」說到小女生他微笑讚許：「（小母獅）喝奶時狼吞虎嚥，不停動來動去，非常活躍。」

動物園對3隻白帥帥幼崽的報到非常興奮，園長德班乃迪克提斯說這是首度有白獅在委內瑞拉境內出生。

