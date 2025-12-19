夢幻崩壞！巴黎迪士尼滿地垃圾 清潔員罷工遊客傻眼：史上最髒一天

清潔員罷工期間，巴黎迪士尼樂園內部步道堆滿垃圾，與過往夢幻整潔形象大相逕庭，令遊客錯愕不已。（圖／翻攝自X@LisaCorpus1993）

巴黎迪士尼樂園本週爆發清潔員罷工，造成園區大量垃圾未能即時清理，引發數千名遊客震驚與不滿。遊客原本期待進入夢幻潔淨的主題樂園，卻在步行道與入口廣場見到垃圾散落一地的場景，不少民眾痛批「這根本不是我們期待的迪士尼魔法」。

遊客拍攝髒亂畫面上傳社群平台，引發廣大討論，有人同情勞工，有人批評影響體驗。（示意圖／達志／美聯社）

根據《每日郵報》報導，多段社群平台（X、Instagram、TikTok）影片顯示，園區入口與步道遍布紙屑、飲料杯與其他廢棄物，而現場清潔人員雖持夾垃圾工具，卻未積極清理，讓民眾失望。一名遊客在社群平台上表示：「帶孩子來巴黎迪士尼第一次玩，迎接我們的竟然是這樣的場景！不是我們期待的魔法歡迎。」

另有遊客指出部份垃圾桶溢出、步道上堆滿垃圾、休憩區衛生欠佳，甚至讓原本興致勃勃的家庭旅程大打折扣。有家長說：「已經為這趟四天行程存錢超過一年，特地帶孫子來第一次玩迪士尼，但看到這樣的情況實在讓人失望。」

社群上意見兩極，有人力挺員工、有人痛批罷工方式「毀掉孩子的第一次迪士尼記憶」。（示意圖／達志／美聯社）

報導指出，罷工行動由迪士尼外包清潔公司「ONET Cleaning and Associated Services」的員工發起，他們要求改善工作條件，並在園區特定區域發起抗議，有時甚至封鎖該區域不讓遊客進入。此事迅速在網路上發酵，引發廣泛討論。

社群上意見分歧，一部分網友力挺清潔員爭取權益，認為「地面清潔人員才是真正讓魔法成真的人，他們應該得到更好待遇與薪資」；也有人認為抗議方式不當，認為「有更好的方式達成訴求，不應犧牲遊客體驗」。也有民眾表示即便垃圾遍地，但帶孩子遊玩仍樂在其中。

與此同時，美國佛羅里達州的迪士尼世界也因寄送商品服務價格調整而被推上風口浪尖。迪士尼樂園最近宣布，大幅提高園內商品寄送費用，最高寄送費從過去40美元調升至近100美元，漲幅高達150%。寄送費用依商品價值不同分段收費，商品價值100美元內者為19.99美元，100.01至250美元為34.99美元，250.01至500美元為74.99美元，500美元以上者則為99.99美元；若為國際寄送，則依商品價值分段從30美元起跳，最高達150美元。

這項費率調整消息一出，立即在美國社群平台引發熱議。不少迪士尼粉絲抱怨「漲幅太誇張」、「迪士尼根本不把中產階級顧客放在眼裡」、「這是目前最離譜的一次價格上漲」，批評新政策將增加民眾前往樂園的負擔與壓力。

針對上述議題，迪士尼官方尚未就巴黎園區罷工與佛州寄送費調整做出詳細回應。觀察人士指出，一連串事件讓全球迪士尼粉絲重新檢視這個曾被視為「夢幻樂園」的品牌，呼籲企業在維護勞工權益、提升顧客服務與合理定價之間取得平衡，避免傷害品牌形象與顧客信任。

