夢幻懸日來了！11/8南投2路段封街交管 賞日時間、特色活動一次看

每年到了節氣「立冬」前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景。 圖：取自南投市長張嘉哲臉書

[Newtalk新聞] 每年到了節氣「立冬」前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景，對此，南投市公所指出，今年最佳觀賞懸日時間，推測在6至8日下午4點44分到5點4分，8日下午3點到5點10分將於民族路和公園街封街追管制，當天還會有迷你市集，會有攤商、餐車、音樂表演，讓大家安心追懸日。

南投市公所表示，今年立冬是11月7日，依據往年經驗，6、7、8日都可追懸日，這次最佳觀賞懸日時間，推測在下午4點44分到5點4分，為了讓大家安心追日，公所將在8日下午3點到5點10分，於民族路(從大同街到南陽路)及公園街(從民權街到龍井街)實施封街管制。

對此，南投市長張嘉哲也在臉書上指出，封街追懸日，已經是南投人的傳統，因此為了確保大家安全無虞、安心欣賞此畫面，今年不僅一樣會封街，還特別安排迷你市集，邀請美食攤商、餐車，還有音樂表演，陪伴大家度過這美好時光；另外他也提醒，太陽光在懸日時幾乎正對眼睛，即使日落時亮度稍弱，長時間直視仍可能傷害視網膜，千萬不要直接用眼睛盯著太陽。

