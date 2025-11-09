夢幻懸日奇景 南投封街市民共賞絕美景致

南投市傍晚封街讓市民遊客觀懸日。（記者扶小萍攝）





南投市公所8日下午在民族路舉辦的「封街追懸日」攝影活動，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家庭到場共賞這絕美奇景，現場並舉辦市集與街頭藝人、氣球免費贈送活動，人潮絡繹不絕，氣氛熱絡。

當夕陽緩緩滑落，橘紅的光影穿透街道，照亮整條民族路，街道瞬間被夕陽染成一片金黃。上千民眾紛紛舉起手機、專業攝影師架起相機，屏氣凝神地捕捉這難得一見的夢幻畫面。也有家長牽著孩子，一起對著夕陽比出愛心手勢，留下最溫馨的剪影。在夕陽的餘暉中，閃爍的燈光與人潮的笑聲交織，不少人即時上傳社群分享美景，讓更多人透過鏡頭看見南投最迷人的黃昏時刻。

民族路封街路段擠滿人潮。（記者扶小萍攝）

市長張嘉哲表示歡迎市民遊客來追尋日落八卦山的美景，8日適逢星期六假日，現場湧入許多民眾，尤其今年加入市集、吉他演出，小朋友最愛的小丑叔叔來贈送造型氣球，天氣也非常適合，有機會拍到近年最美的懸日，歡迎關注市公所的報導一起來追日落八卦山。

小朋友最愛小丑叔叔的氣球。（記者扶小萍攝）

南投市公所舉辦封街讓市民觀賞懸日已有多年，今年活動首度加入「迷你市集」與「餐車美食」區，搭配現場街頭藝人音樂表演、造型氣球秀，讓大家一邊等待懸日出現，一邊享受南投在地特色餐飲與悠閒氛圍。從香氣四溢的小吃攤位，到樂手悠揚的旋律，整條街成為融合自然與人文的開放藝文空間，許多民眾悠閒的逛著市集，媽媽帶小朋友領氣球，手機相機則對準落日靜候，讓這場攝影活動更具生活感魅力。

「懸日」不僅是一場視覺饗宴，更象徵南投城市的活力與文化底蘊。封街舉辦活動，最重要目的是讓民眾能在安全、舒適環境下觀賞自然奇景，也讓外地遊客看見南投的多樣風貌。市長張嘉哲表示，市公所希望藉由這樣的活動，讓大家更貼近城市的步調，也促進地方觀光與商機。

張市長表示，未來南投市公所將持續結合文化、觀光與創意，讓市民每一次走上街頭，都能感受到屬於南投的光、影與溫度。



