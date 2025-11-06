夢幻王國蒙陰影！佛州迪士尼1個月4死

▲美國佛羅里達州迪士尼樂園近來接連發生死亡事件，短短1個月內已有4名遊客喪命。圖為迪士尼樂園資料照，與本次事件無關。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 迪士尼樂園每天吸引著成千上萬的遊客，因為迪士尼迷想要體驗「世界上最幸福的地方」。當走進樂園，周圍充滿著米老鼠為主題的食物，還有各項有趣的遊樂設施，讓人覺得彷彿在迪士尼樂園中，沒有任何壞事會發生。不過近來美國佛羅里達州迪士尼樂園卻接連發生死亡事件，短短1個月內已有4名遊客喪命，讓這座夢幻王國蒙上陰影。

迪士尼樂園一個月內發生4起死亡事件

綜合媒體報導，最近一起悲劇發生在本月4日，1名40多歲女子在迪士尼「Pop Century Resort」被發現失去意識，送醫後宣告不治。奧蘭治郡警局表示現場沒有可疑跡象，排除他殺。這間以20世紀美國流行文化為主題的平價飯店，與EPCOT和好萊塢影城透過天際纜車相連，平時人潮眾多，卻在一夜之間成了悲劇現場。

廣告 廣告

不過這起事件是近幾週內的第4起死亡。上月23日，一名28歲遊客科恩（Matthew Cohn）據稱從當代度假酒店（Contemporary Resort）的12樓跳下，疑似自殺身亡；上月21日，一名60多歲的男子和妻子一起住在迪士尼露營地，後續被發現在房間內無反應。根據奧蘭治縣警長辦公室的報告，男子被送往當地醫院後不治身亡。報告未提及死因，但指出該名男子有高血壓和末期肝病的病史。

在10月14日時，一名31歲的迪士尼超級粉絲埃奎茲（Summer Equitz）也在當代度假酒店被發現死亡，這也是一起疑似自殺事件。埃奎茲曾在迪士尼世界度蜜月，但此次卻未告知家人，獨自從伊利諾州飛往佛州，在樂園結束生命。

紐約郵報統計，自1971年開幕以來，迪士尼樂園共發生69起死亡事件。雖多屬意外或健康因素，但也揭露出另一面：在無數人追尋快樂與夢想的地方，亦有絕望者選擇以此作為人生的終點。

迪士尼歷史學家兼Podcast主持人希爾（Jim Hill）在多年前受訪時曾表示，有些深陷憂鬱的人會刻意前往迪士尼，希望留下最後1段幸福的家庭回憶。

「沒有人死在迪士尼」的傳說

鏡報報導，據說在迪士尼世界裡，沒有人會死亡——至少在官方記錄中不會。許多人相信，迪士尼區分「真正的死亡」和「報告的死亡」，以確保沒有任何人會在樂園範圍內死去。

雖然有報導稱迪士尼世界發生過死亡事件，包括10月的多起死亡案例，但許多人認為，只有當死者被帶出樂園外，才會正式宣告死亡。

多年來，迪士尼並未澄清這些謠言，因為這是一個敏感話題，但有部分前員工已經透露了些許線索。

前員工解釋謠言

一名迪士尼前員工克魯茲（Tom Cruz）在一個觀看次數達數百萬的TikTok影片中，描述了他某次在（Magic Kingdom）的明日世界賽車場（Tomorrowland Speedway）工作時的經歷。

當時他協助客人登上小型賽車遊樂設施時，一位年長的客人突然倒下並臉部著地。克魯茲解釋說，當時排隊中有一位醫生試圖提供幫助，但最終還是必須呼叫緊急服務。克魯茲表示，「整個過程中，這位先生都沒有呼吸。他們一直在做心肺復甦術（CPR），並試圖讓他甦醒——但沒有成功。」

他表示，據稱這名男子在被帶出公園之前，儘管醫護人員嘗試復甦，但從未恢復意識。當時，克魯茲感到困惑，既然這個人顯然已經死亡，為什麼他們還要繼續嘗試復甦。他說：「我的經理說，沒有人會死在迪士尼世界。」「每個人都會被進行心肺復甦術或嘗試復甦，直到他們被送離園區——然後他們才會被正式宣佈死亡。」

克魯茲說：「從來沒有人，也永遠不會有人死在迪士尼樂園或園區內。」，「這是地球上最快樂的地方，你不能讓你的客人在那裡死去。」

多年的時間裡，前迪士尼員工都曾支持這個謠言，儘管迪士尼從未正式證實過。然而，影片的評論區有很多人說這段影片「不真實」，他們的理由是，沒有人會在樂園範圍內被宣布死亡。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

英國22寶媽帶全家嗨玩迪士尼！一舉動惹禍 被告上法院判有罪

泰國家庭旅遊熱爆發！東京香港最夯 迪士尼樂園成親子出遊首選地

杜拜的炫富日常！要價3萬元「全球最貴咖啡」問世 限量400杯搶翻