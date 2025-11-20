夢幻男團登機！華航首見「全空少航班」落實性別平權 乘客驚喜直呼太帥

日前華航出現首度「全空少航班」，不只讓不少網友感到驚喜，同時也象徵性別平權新進展。翻攝自當班組員Threads



中華航空11月13日CI012台北飛紐約、返程11月18日的航班上，出現自1938年創立以來首度「全男性空服員航班」，15位男性空服員一字排開、步伐整齊，引發旅客驚喜與網路討論熱潮，被形容像「夢幻男團航班」。該航班被視為落實性別平權的重要象徵，也標誌著航空業職場文化的一大突破。

《三立新聞網》報導，當班組員指出過去男性空服員在每個航班都有固定名額限制，依機型不同有所調整，如今經工會多年爭取，華航近年正式取消男性名額上限，讓選班回到「不分性別」的公平原則。

對於少數網友質疑「全男生反而是性別歧視」，組員也向《三立新聞網》澄清，以前是規定「男性名額不能比女性多」，現在則是「不分性別、公平選班」，這次「全男性空服員航班」也並非刻意安排，而是利用10月初開放的11月選班制度，透過公平排序競爭，自行成功湊成。組員強調，希望外界能夠理解，專業訓練與值勤標準才是旅客選擇航空公司的理由，而非空服員的性別。

經工會多年爭取，華航近年正式取消男性名額上限，讓選班制度回到「不分性別」的公平原則。翻攝自當班組員Threads

當班組員事後在Threads上發文分享，也引起大量旅客與網友留言響應，不少搭乘該班機的乘客留言表示服務優異，甚至形容為「夢幻男團航班」，還有網友笑稱希望華航能預告「男團航班」日期，好讓有興趣的旅客能提前預訂，也有網友留言表示「空服員男性與女性比例失衡存在很久了。長榮之前根本不招考男空服組員。服務精神與態度才是重點。空服員性別真有那麼重要嗎？我是不這樣認為！」

不過當班組員表示，因為制度核心是「平等」，他們不希望公司刻意遴選或指定某一班組成全男性，否則就違背了當初推動平等的意義。但在公平申請與自由換班機制下，未來確實有可能再度自然形成，「旅客或許也會在某些班次，看到男性組員多於女性組員的狀況，這都是正常且合理的。」

組員強調，希望外界理解專業訓練與執勤標準才是旅客選擇航空公司的理由，而非空服員的性別。翻攝自當班組員Threads

組員分享，他們知道有旅客默默幫忙拍照記錄，但因大家都很尊重空服員值勤，並未遇到不當要求或直接邀拍的情況。「旅客回饋說，他們來搭飛機是相信華航的專業，而不是空服員的性別差異。」這正是組員們想要傳遞的理念，希望各行各業都能逐步破除性別刻板印象，把焦點放回專業、訓練與服務品質上。

