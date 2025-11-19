夢幻男團登機！華航「全空少航班」落實性別平權 乘客驚喜直呼太帥

華航自1938年創立以來首見全男性空服員編組，象徵性別平權新進展。（圖／華航提供）

中華航空近期出現自1938年創立以來首度的「全男性空服員航班」，全體15位男性空服員齊聚執勤，引發旅客驚喜與網路討論熱潮。該航班被視為華航落實性別平權的重要象徵，也標誌著航空業職場文化的一大突破。

有參與航班的空服員在社群平台Threads發文分享感想，表示：「要多有緣分才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以一起見證這個里程碑。」過往由於空服員排班制度中，男性人數常受限於機型配置與比例規範，導致「全空少」編組難以實現。此次航班由一名男性空服員率先發起，邀請其他男同事共同報名，並在公平排序制度下獲得核准，而華航工會長期倡議排班應依資歷與排序辦理，而非以性別劃分，最終促成這次歷史性航程。

這篇貼文一出引起大量旅客與網友留言響應，不少搭乘該班機的乘客留言表示服務優異，甚至形容為「夢幻男團航班」，有人笑稱希望華航能預告「男團航班」日期，好讓有興趣的旅客能提前預訂。據華航內部人士指出，過去即使可安排全女性組員，卻從未出現過全男性班組，反映制度設計上的不對等。隨著近年性別意識提升，公司調整排班機制，讓男性空服員得以在不受性別限制的條件下公平參與。

巧的是，執勤當日正逢機上男性座艙長即將退休，也讓這趟航程更具紀念性與情感價值。有旅客表示：「這種驚喜安排真的令人感動，很希望未來有更多元組合出現。」另外，航空業界人士也表示，類似「全空少」或「全空姐」航班組合其實極為罕見，通常僅見於紀念性活動。

華航此次願意調整制度、支持員工倡議，也顯示其在企業文化上逐步朝向更多元與包容邁進。在空服員性別比例長期以女性為主的背景下，這趟「全空少航班」不僅象徵職場機會平等的實現，也為航空產業樹立一個具代表性的性別友善典範。

