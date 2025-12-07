夢幻糕點 甜美過耶誕

記者李佩玲／綜合報導

甜點控看過來！迎接耶誕節，業者祭出各式應景甜點與麵包，如義大利經典耶誕麵包「潘納朵尼」、酸甜綿密的「史多倫」、繽紛夢幻的「北海道莓好聖誕花圈」，以及日本神戶主廚跨海設計的「雪戀聖誕草莓蛋糕」等，為溫馨佳節增添甜美回憶。

今年耶誕節，臺北美福大飯店再度攜手多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的日本主廚西川健司，推出3款不同風味的耶誕限定蛋糕。其中「雪戀聖誕草莓蛋糕」，選用乳脂含量高達40％的明治鮮奶油，呈現出濃郁乳香卻如雲朵般輕盈的化口性，搭配酸甜多汁的新鮮草莓與蓬鬆海綿蛋糕；「聖誕開心果巧克力蛋糕」選用法國頂級法芙娜可可，運用其苦甜底蘊包裹著香氣飽滿的開心果內餡，讓巧克力的醇厚與堅果獨有的油脂香氣在口中交織層疊，展現奢華的成熟大人味；「聖誕栗香捲」則將特製鮮奶油與細緻綿密的栗子泥捲入輕盈的蛋糕體中，每口都能感受到栗子厚實的香氣。

礁溪寒沐酒店沐選外賣店推出5款耶誕期間限定的麵包與甜點，其中首推「北海道莓好聖誕花圈」，以泡芙底層搭配北海道鮮奶油與新鮮水果，口感滑順不膩，整模花圈蛋糕應景且繽紛夢幻；義大利經典耶誕麵包「潘納朵尼」，又稱「義大利水果麵包」，鬆軟綿密的麵包體，包裹蜜漬柑橘與葡萄乾，果香馥郁、層次豐富；另外，還有酸甜綿密的「史多倫」，裹上草莓巧克力醬、灑滿草莓乾果的「草莓夢幻扁可頌」，與造型可愛多款的「薑餅人」等，甜點控們，千萬別錯過。

臺北寒舍艾美酒店DRIP & DOUGH則推出「冬日莓好」開心果草莓蛋糕，以輕盈白戚風為基底，層層鋪上浸泡過草莓酒糖水的柔嫩蛋糕片，中間夾入香濃開心果慕斯與新鮮草莓，甜美果香與堅果的馥郁韻味在口中交織，呈現細膩且富有層次的節慶風味。蛋糕外層部分則覆蓋細緻慕斯，頂層以綠色絲帶勾勒出耶誕樹意象，如同打開節日禮盒般驚喜，再點綴金色球飾與精巧雪花，綻放低調卻奢華的冬日光芒。