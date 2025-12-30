夢幻組合「紫蘇葉包五花肉」吃不起了… 南韓菜價暴漲、這5種漲最兇

圖為紫蘇葉包著五花肉，堪稱韓式烤肉的夢幻組合。翻攝harmonykoreanbbq IG帳號



據南韓媒體今天（12/30）報導，吃韓式烤肉，一定要用生萵苣或紫蘇葉，包著五花肉一起吃下肚，堪稱「夢幻組合」，但最新數據顯示，南韓菜價暴漲，上漲幅度最大的是萵苣、紫蘇葉、大蒜、小白菜、青辣椒，其中萵苣價格的年增幅更達到115.4%，不少饕客只能先暫時忍耐。

據《韓國經濟》報導，價格預測系統「TERRAN」今天公布的資料顯示，截至本月29日，南韓交易量排行前22名的農產品當中，有17項的價格較前一週上漲。

漲幅最大的5種作物，都是南韓人吃烤肉時，常拿來跟著肉一起吃下肚的食材，分別為：萵苣、紫蘇葉、大蒜、小白菜、青辣椒。

吃韓式烤肉時，用生萵苣或紫蘇葉包著五花肉一起吃，可說是夢幻組合，按照現在的價格上漲幅度，不少人恐吃不下去了。

其中萵苣的價格，在一週內暴漲超過60%，每公斤達到5839韓元（約126元台幣），主因是天氣寒冷、作物日照量不足，導致菜葉生長緩慢。

同一期間，紫蘇葉的價格達到每公斤1萬3046韓元（約282元台幣），漲了53.1%，大蒜來到6339韓元（約137元台幣），上漲48.5%。

此外，小白菜來到每公斤1871韓元（約40元台幣），上漲21.6%，青辣椒來到4969韓元（約107元台幣），漲了17.4%。

如果與去年同月相比，萵苣的年增幅達到115.4%，相當驚人，其後依序為：紫蘇（49.7%）、小白菜（47.1%）、馬鈴薯（45.2%）、大蒜（18.2%）。

