南部中心／余弘聿 嘉義報導

2025嘉義花海生活節，11月29、30日兩天，在嘉義市玉山路底浪漫登場，今年結合花卉美景、特色市集、沉浸式步道和大型藝術裝置，讓民眾沉浸在夢幻的花海世界。

夢幻美景結合特色市集 嘉義花海生活節浪漫登場

2025嘉義花海生活節登場，波斯菊粉紅花海，非常浪漫。（圖／民視新聞）

一整片向日葵盛開，民眾穿梭在黃澄澄的花叢間，唯美又浪漫，忍不住拿起手機瘋狂拍照。民眾：「看到花很漂亮，心情很好，向日葵漂亮波斯菊也漂亮。」「向日葵很漂亮很大片，覺得很壯觀。」波斯菊粉紅花海，放眼望去，粉白相間，點點盛開，就像鋪上粉紅地毯，超療癒。

廣告 廣告

夢幻美景結合特色市集 嘉義花海生活節浪漫登場

現場有裝置藝術讓民眾拍照打卡。（圖／民視新聞）

民眾：「這邊有很適合拍照的地方，前面還有一個有稻草堆的也很漂亮。」2025嘉義花海生活節，週六日兩天，在嘉義市玉山路底，浪漫登場，花田區一共28公頃，有向日葵、波斯菊、百日草，打造沉浸式花海步道。嘉義市建設處處長呂獎慧：「我們今年總共種植了28公頃的花海，有七大花區，主題就叫做回嘉看花吧，各地的好朋友都能夠再回來我們嘉義市，來看我們的花海。」還有大型裝置藝術，讓民眾沿路拍照打卡，現場也有表演和花語市集等特色活動，讓民眾走進嘉義最迷人的花海景色。

原文出處：夢幻美景結合特色市集 嘉義花海生活節浪漫登場

更多民視新聞報導

退休夫妻砸錢搭郵輪環遊世界 回國半年下場曝光

肯定蘭女學生「揭開演算法風險」 賴清德允諾：將強化媒體識讀教育

台灣人拜月老不求姻緣！供桌「全擺這1物」笑翻網

