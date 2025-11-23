夢幻耶誕紙藝暖冬綻放 親子手作點亮最美節慶時光

社教館舉辦「紙藝創作─夢幻耶誕」活動，親子歡樂手作點亮冬季溫暖。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

迎接溫馨的耶誕季，高雄市立社會教育館22日舉辦「紙藝創作─夢幻耶誕」主題活動，吸引一百多位親子共同參與。透過紙張的多變特性與紙藝技巧的創意運用，大小朋友攜手完成一件件獨一無二的節慶手作，讓冬日午後洋溢幸福與歡笑。

活動邀請在手作藝術領域具多年教學經驗的林靜儷老師擔任指導。林老師以幽默風趣的方式，向孩子與家長介紹紙藝的基本技法與操作要訣，強調「剪刀與白膠」是紙藝創作不可或缺的兩大工具。她分享，不同的剪法如直剪、斜剪會帶出完全不同的作品效果；而白膠則是黏合與封口的關鍵，必須細心處理才能呈現完整質感。她提醒小朋友，白膠沾手時不要急著洗手，以免作品遇水受損，可先用濕布輕擦再繼續創作。

在老師的示範與引導後，活動現場充滿專注與熱烈的創作氣氛。許多家庭以合作方式構思、剪裁、組裝，也有孩子獨立創作、家長在一旁鼓勵。五顏六色的紙材在靈巧的雙手中化為雪花、耶誕樹、麋鹿、禮物盒等應景造型，展現小朋友天馬行空的想像力與家長們溫柔陪伴的身影。整個活動空間充滿親子互動的溫馨畫面，笑聲與驚喜此起彼落，為冬日午後添上夢幻耶誕的色彩。

社教館長黃昭誌表示，非常歡迎親子踴躍參與館內活動。他感謝公益信託巴巴慈善基金贊助此次紙藝活動經費，讓節慶的溫暖能在家庭間傳遞。他說，透過動手創作，不僅能培養孩子的美感與創造力，更重要的是在親子共同完成作品的過程中凝聚情感，「每位家長與孩子一起完成的作品，都是最美、最珍貴的耶誕禮物。」

活動在滿滿笑容與創作熱情中圓滿結束，也讓參與的家庭提前感受到耶誕節的幸福氛圍。