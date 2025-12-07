夢幻聖誕體驗！這家CASETiFY可以做串珠 BLACKPINK快閃店限時降臨
記者李鴻典／台北報導
隨著聖誕節即將來臨，國際時尚配件品牌CASETiFY於台北大巨蛋商圈的遠東 Garden City 門市打造夢幻聖誕體驗，打造全台首個DIY串珠體驗。 League Collection 快閃店則將降臨台北，12月13日至28日，微風南山4樓將化身為BLACKPINK專屬天地，除有限定聯名單品，現場還有超殺的IG打卡裝置。
即日起至12月26日期間，CASETiFY台北遠東Garden City門市打造高達3.2公尺的巨型聖誕樹，以品牌經典手機吊飾的矽膠串珠設計，將繽紛色彩與可愛造型串連堆砌成獨一無二的聖誕裝置。
CASETiFY邀人氣藝術家Dinotaeng與JOGUMAN設計專屬聖誕拍貼，將可愛療癒的角色與濃濃聖誕氛圍完美結合。即日起至12月15日期間，前往台北遠東Garden City門市，加入CASETiFY台灣LINE官方帳號、並於Google Maps留下評論，即可免費體驗乙次。
即日起至12月15日在台北遠東Garden City門市消費滿 $2,500元，即可體驗客製化蓋章卡片服務（款式隨機無指定），卡片同樣找來藝術家Dinotaeng與JOGUMAN設計。
不能錯過的是，CASETiFY台北遠東Garden City門市即日起設置全台獨家DIY串珠體驗，讓消費者能夠親自動手客製化展現心意！選擇心儀的手機織繩背帶或腕帶顏色後，再挑揀各式串珠及吊飾款式，DIY拼出專屬名字、縮寫或喜愛的英文字母組合，讓配件成為你的時尚畫布；即日起至12月15日期間，台北遠東Garden City門市結合人氣可頌專賣店「Creaminal」打造的複合式空間更加碼限定點心贈送活動，凡將以上任一活動打卡上傳至Threads，每日前15位完成任務者即可兌換一份可麗頌（數量有限，送完為止）。
BLINKs有福了！《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店將從12/13(六)至12/28(日) 限時16天在微風南山4樓登場。快閃店的粉黑佈景讓人感受到滿滿的粉色力量，像被帶入BLACKPINK的「粉色宇宙」中。
這次由BLACKPINK與Fanatics、Complex、New Era、MLB、PSG共同推出的聯名系列，以女孩最難抗拒的粉黑色為主視覺，結合運動元素，推出連帽大學T、T-shirt、棒球帽等單品，完美滿足追星x潮牌的雙重享受。
現場還有超好拍的沉浸式主題空間，無論哪一面牆、哪一道光都能拍出粉黑少女心照片。消費滿3,000元能獲得限定紙圓扇，只要在店內拍照上傳社群還能拿到獨家貼紙。
此次快閃店採現場抽號制，至快閃店現場透過官方LINE抽號碼牌，於快閃店每日營業時間11:00開放抽號，詳細入場資訊關注官方消息。
喜歡毛絨玩偶與香氛的女孩快看過來，微風廣場的FUFUSOUL聖誕暖心快閃店絕對會讓您的心瞬間軟掉。即日起至2026/1/4(日)，來自海外的FUFUSOUL將為微風廣場帶來一場療癒香氣！FUFUSOUL以「香氛 × 絨毛 × 角色設計」聞名，不同顏色的FUFU都有自己的香味：花草香、果調香或像森林般的木調香。
快閃店以沉浸式氣味與柔光空間呈現療癒氛圍，不僅能近距離感受FUFU的香氣與觸感，現場還設有必拍的FUFU拍貼機，以及「好運扭蛋機」有機會直接扭中FUFUSOUL禮盒組。即日起現場追蹤玩具”反”斗城IG並拍照打卡還可獲得限量小禮物；滿額加贈七彩香氛網球或運動系列手提斜背包。
微風廣場圓洞區以3000多顆鋁箔氣球打造出高達13公尺的夢幻漂浮聖誕樹，金與紅交相輝映，漂浮在半空中。即日起至12/25，在1F的電梯口前也打造「聖誕影像記憶站」小屋，彷彿從童話書裡走出的歐風木屋，只要拍照上傳社群並標註@breezecenter就能抽「旭集雙人餐券」。
12/20(六)至12/25(四)期間還有深受小孩子喜愛的聖誕老人合照活動，憑單筆滿1,000元即可換拍立得照片，絕對是親子出遊最暖心的紀念。微風南京將於12/21(日)舉辦「Balloon Parade」，微風熊Kazemon、小白MYKONOS與阿舍食堂的阿飽等人氣角色會在館內派送節慶氣球，讓整個下午都充滿童趣。
微風信義與微風南山共同推出「The Scent of Christmas」專屬香氛體驗，更為12月增添一份儀式感，即日起至12/19(五)累計消費滿8,000元即可報名，並於12/20(六)、12/21(日)參與香氛手作活動，用味道記錄冬季專屬記憶。而微風台北車站今年也化身為最浪漫的城市舞台，除展出全台室內最高的22米巨型聖誕樹，12/25還有舉辦「聖誕星光奇蹟之夜」活動，邀宋蘋恩、鄭馥儀、沒有才能-黃若欣、babyMINT等藝人在聖誕樹前帶來精采演出，讓聖誕夜充滿閃耀與音樂的溫度。
