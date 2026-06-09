【夢幻聯動】CDPR 官方暗示《鳴潮》合作劇情為《電馭叛客：邊緣行者》正史

(圖片來源：庫洛遊戲)





在經歷了好一段時間的等待，《鳴潮》終於在最新推出的 3.4 版本中展開了與《電馭叛客：邊緣行者》動畫的聯動，除了讓來自這部超人氣虐心動畫的「露西」與「蕾貝卡」以可遊玩角色的形式加入遊戲之外 (後者免費發放)，庫洛遊戲還找來了原作編劇 Bartosz Sztybor 以及 Milena Zając 一同合作監督任務劇情。

以下包含《鳴潮》3.4 版本以及《電馭叛客：邊緣行者》劇透

本次的《鳴潮》聯動劇情直接延續了《電馭叛客：邊緣行者》第一季的結局，講述了雖然露西已經實現登上月球定居的夢想，但她卻仍然深陷於大衛以及蕾貝卡的陣亡所帶來的陰影，並因此噩夢連連，而就在某次做夢時，她陰錯陽差穿越到了《鳴潮》的世界，並在「心之集域」中與已經死亡的蕾貝卡再次相遇，接著便在《鳴潮》主角漂泊者以及其他角色的幫助下展開了一段面對創傷的旅程，對抗化身為《電馭叛客》反派「亞當碎骨」的心魔。

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以目前來說，這次的聯動合作活動在玩家之間獲得了極高的評價，除了兩位角色精緻的建模以及充滿《電馭叛客》風格的技能組合之外，《鳴潮》團隊還在這次的任務中重現了不少來自《電馭叛客》世界觀背景「夜城」的場景。

由於這段聯動劇情與《電馭叛客：邊緣行者》的故事有著極高的連貫性，不少粉絲好奇這段劇情在原作故事中的定位。而根據系列編劇的暗示，這次充滿後日談性質的合作劇情確實能夠被視為《邊緣行者》動畫的「正史」。

在《鳴潮》3.4 劇情任務的結尾，徹底放下心魔的露西再次從月球上甦醒，並接到了來自《電馭叛客2077》角色「迷霧」的通話。對於這段劇情，有粉絲直接在推特上向編劇 Bartosz Sztybor 訊問這兩位角色認識彼此是否為正史，而他也很乾脆地給出了肯定的答案，並證實她們都是波蘭人。

值得注意的是，《鳴潮》官方已經證實 3.4 版本的《電馭叛客：邊緣行者》聯動劇情再版本活動結束後仍然會永久保留下來，意味著即使是未來才入坑的玩家，在進入 3.4 版本後仍然能夠體驗到這段劇情，至於「露西」與「蕾貝卡」的角色池則為活動內限時開放，目前暫時無法確定是否將會在日後回歸。

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