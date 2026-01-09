夢幻聯動！Fumi阿姨合體「最美檢察官」 她一見本人嗨翻了：哪位大美女

記者趙浩雲／台北報導

Fumi阿姨與陳漢章合體。（圖／翻攝自threads）

因踹北捷嬤事件爆紅的「Fumi阿姨」變成網紅，並且接到許多業配與代言，在網路上人氣依然非常旺，而他的外型與氣質時常被「最美檢察官」封號、現為律師的陳漢章相比，兩人都十分美麗優雅，沒想到兩人竟然合體了。Fumi阿姨昨（8）日開心在社群貼出合照，引發熱烈討論。

醫美診所驚喜合體有「最美檢察官」封號、現為律師的陳漢章，兩人因外型神似多次被網友點名，終於同框合照曝光，引發網路熱烈討論，Fumi阿姨也開心直呼：「猜猜我來看哪位大美女。」

廣告 廣告

Fumi阿姨因過去在捷運站踹白髮阿嬤事件意外爆紅，後續轉型經營社群，以直率風格累積關注度；而陳漢章則曾是司法界話題人物，因亮眼外型被封為「最美檢察官」，離開檢察官職務後轉任律師，依舊話題不斷。兩人過去多次被網友拿來比較，卻始終未曾同框。

Fumi阿姨捷運事件後爆紅。（圖／記者鄭孟晃攝影）

這回兩人終於合體，合照中並肩比出愛心手勢，氣質與神韻相似度極高，讓不少網友直呼「兩位都氣質高雅」、「最美檢察官，二位都是大美女」、「這什麼夢幻連動」。Fumi阿姨也難掩興奮心情，這次真的見到本人，覺得相當有緣。

陳漢章近年轉戰律師界後，持續在專業與形象上維持高人氣，這次與Fumi阿姨同框，也讓不少粉絲驚喜留言，認為兩人同框比對更像，話題迅速在社群平台發酵。

更多三立新聞網報導

《逍遙》吻戲拍到發暈！侯明昊問「親上面還下面」秒歪樓笑翻譚松韻

金鐘女星出事了！左眼受傷「眼球中有傷口」起床還流膿 緊急送醫求助

何如芸離婚3年崩潰大哭！再度重現「婚內失戀」情境 不忍曝悲傷心聲

《群星會》女星76歲長這樣！陳美鳳曬兩人合照「婆媳重逢」私下相處曝光

