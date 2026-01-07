夢幻職缺曝光！網友點名這3種工作「事少錢少離家近」

現代職場價值觀正在轉變，越來越多年輕人不再只追求高薪，而是更重視工作與生活的平衡。近日一名網友在Dcard發文，詢問若不考慮薪水，什麼樣的工作最理想。原PO列出數項條件，包括每天準時上下班、氣氛輕鬆、不會過度競爭、入職門檻低、不要求學歷經歷，且最重要的是事少又沒壓力。

貼文引發網友熱烈回應，多數人一致認為兼職工讀生最符合這些條件。網友表示，兼職工作不需承擔太多責任、壓力小，下班能準時離開，時間安排相對自由。有網友分享，每天上班就是坐著吃早餐，忙完事情就可以玩手機，時間一到就走人，完全不用扛責任。

除了兼職工作，保全職位也獲得不少推薦。一位從事保全工作的網友分享，在公司的時間就是八小時，上班期間只需巡邏一次和記得關門，其餘時間可以滑手機，月薪31000元，請假簡單、沒有同事壓力、見紅就休。雖然薪資不高，但工作內容單純，心理壓力極低。

創作者和遠端工作也被視為理想選項。網友指出，當創作者雖然收入不穩定，但心理自由，工作節奏完全自己掌握。從事遠端工作的網友表示，按件計酬、幾乎零社交、線上交辦事務，天天睡到自然醒，不用面對人群壓力。

根據yes123求職網2025年問卷調查顯示，Z世代男性最嚮往的夢幻工作依序為YouTuber占30.6%、電競選手28.8%、工程師27%；女性則偏好作家31%、網站小編29.2%、YouTuber占27.1%。調查結果顯示，自由度高、壓力低或能與興趣結合的工作，已成為年輕族群最重視的職涯選擇條件。

