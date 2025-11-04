夢幻黃金楓樹海隧道大景！5大美拍角度3大景點順遊

文／景點+ Carol整理報導

賞夢幻黃金楓的季節到了！人氣必訪景點「楓林社區」擁有秋冬限定的黃金楓美景，快將現場樹海隧道等5大美拍角度，以及周邊3大順遊景點筆記起來，把握時間前往賞景！

楓林社區黃金楓樹海隧道絕美，吸引人前往取景。（圖／evonne.eat、laiyuping9520）

黃金楓由台灣特產青楓變種而來的，楓黃時間大約在每年10月中至1月初，「楓林社區」地點位於台14線68k處左轉楓林路，入口較小容易錯過，看到「南豐派出所」從對面小路進去，就能看見寧靜社區內的黃金楓美景。

於2025年11月2日拍攝的楓林社區黃金楓美景。（圖／evonne.eat，以下同）

（圖／laiyuping9520）

楓林社區海拔高度約600至700公尺之間，兩側環山，四周可見房舍村落，社區內黃金楓種植範圍不小，金黃色樹海點亮山村的迷人景致，讓人在漫步小徑的途中，感受到滿滿秋日愜意時光。

（圖／laiyuping9520）

（圖／laiyuping9520）

取景時除了必拍樹海隧道；也可在高處向下、以黃金楓為前景，拍攝金黃美景環繞畫面；或是在遠方以平視角度捕捉樹林全景；也能拍攝湖景與山景的同框畫面；最後可將紅色楓葉地標一同入鏡。

（圖／evonne.eat，以下同）

附近可開車順遊「彩蝶瀑布」、「鯉魚潭」、「清境農場」等3大景點，推薦景粉提前規劃一日遊！

【Info】

楓林社區黃金楓

地點：南投縣仁愛鄉中正路86號（南豐派出所）

