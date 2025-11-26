夢幻黃金楓Ｘ白雪木花海大景來了！最新花況3大園區情報必看

文／景點+ Carol整理報導

黃金楓同框白雪木年度必拍場景在這裡！2025「沐心泉休閒農場」黃金楓白雪木花季，即日起至2026年1月4日展開，快將最新花況、3大園區情報、最佳取景時機筆記起來，找個好天氣前往賞花！

「沐心泉休閒農場」黃金楓同框白雪木花海絕美，吸引人前往賞花取景。（圖／karenfaith_chiang）

沐心泉總面積超過8公頃，置身在餐廳平台，放眼望去盡是滿山翠綠的原始林木，農場位於600至900公尺的高海拔山上，至高點上向南可望酒桶山，西可遠眺台中港，東看大雪山，其中最熱門的自然美景，為每年11月中下旬登場的黃金楓白雪木花季。

（圖／karenfaith_chiang，以下同）

目前山下的白雪木尚未滿開，約開花6至7成；山下黃金楓已轉為迷人的金黃色；山上的黃金楓則仍以綠色為主。園區官方臉書於每週一、三、五皆會更新現場花況，建議花迷造訪前先前往查看最新資訊。

（圖／karenfaith_chiang）

（圖／karenfaith_chiang，以下同）

今年園區上方新增了一整片壯觀的白雪木花海，以及兩座全新觀景平台，目前正在進行最後的粉刷工程，另外，園內還有整面萬壽菊花牆可以一同入鏡。因下午的陽光較為柔和，建議花迷安排下午前往取景，但需注意太陽大概四點多就會快速下山，五點出頭天色則會快速轉暗。

（圖／phiteao，以下同）

（圖／phiteao）

【Info】

沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中興街60號

黃金楓白雪木花季：2025年11月25日至2026年1月4日（實際花況依氣候狀況而定），12月2、3日因連外道路施工，休園兩日天

營業時間：平日9：30～18：00、假日9：30～18：30，最晚入園時間16：30

入園門票

＊全票：200元（花季期間門票折抵消費100元）

＊半票：100元（6～12歲、身心障礙手冊本人、陪同者一名）（花季期間門票折抵消費50元）

＊免票：孩童6歲以下、銀髮80歲以上

注意事項

1. 寵物入園：免門票，需繫上牽繩

2. 園區全面禁帶外食、泡茶

3. 供餐時間：10：30～16：30

