夢幻！屏東聖誕節點燈 14組繽紛燈飾點亮南國

2025屏東聖誕節昨（28）天晚間在屏東公園浪漫揭幕！今年以聖誕村為主題，打造14組夢幻燈飾，屏東縣長周春米精心打扮，和現場民眾一起倒數點亮聖誕樹，這些聖誕燈飾將一路點亮到明年1月4日，邀請全民到場感受南國的浪漫。

2025屏東聖誕節！聖誕燈飾將點亮至明年1/4

巨大聖誕樹點燈瞬間，紅的、綠的璀璨燈海亮起，紅色小火車隨著音樂轉動，瞬間瀰漫聖誕氣息！一年一度最受期待的冬季盛事「2025屏東聖誕節」，28號晚間在屏東公園浪漫揭幕，現場擠滿大小朋友，感受專屬於南國的浪漫。

屏東縣長周春米表示，今年是以聖誕村為主題，並延續雙主燈設計，分別在屏東公園與屏東火車站，屏東公園以巨型鹿角拱門迎接眾人，園區也規劃14組夢幻燈飾，將一路閃耀到明年1月4日。

園區規劃14組夢幻燈飾，增添濃濃聖誕氛圍。圖／台視新聞

除了夢幻聖誕燈飾，每週假日也將推出限定的浪漫下雪秀，讓民眾沉浸在濃濃的聖誕氛圍中，11月29、30日有中華一條街市集，12月20、21日也有聖誕市集登場。2025屏東聖誕節不只是視覺饗宴，更首次打造四間「聖誕小木屋」特色賣店，有草莓大福還有可麗露等美食，讓全民好吃、好逛過聖誕！

屏東／蘇世偉、李承庭、許修銘 責任編輯／網路中心

