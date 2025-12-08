夢想啟航：FITI點燃學研團隊創業火花

2025第二梯次FITI創業實踐營業師與學員大合照。(圖片來源/FITI)

對於許多懷抱創業夢想的學研團隊而言，從技術研發走向市場應用的這段路，往往是最艱難的一哩路。「創新創業激勵計畫（From IP to IPO, FITI）」自2013年啟動以來，每年辦理兩梯次徵件，已輔導超過千組團隊、孵育出500多家新創公司，是協助學研團隊跨越『創業死亡之谷』的重要推手。計畫結合政府、學研能量與產業支持，凝聚多方資源推動健全的創業生態鏈，包括台積電、宏碁基金會、理律法律事務所等企業長期投入創業扶植，並串聯科學園區、創投與產業專家等多元輔導資源，攜手協助學研新創團隊茁壯成長。以下為計畫輔導業師的分享，回顧一路以來輔導團隊的心路歷程，鼓勵新創團隊勇於嘗試，從校園走向產業、從概念走向市場，一步步實現技術落地。

國泰私募股權股份有限公司 呂筱湘資深投資人：創業必須知道自己的定位和優勢

「FITI計畫的價值在於讓新創團隊從業師一連串的拷問中成長，更加清楚市場的真實狀況，避免埋首於研究而與產業脫節。」呂筱湘業師指出，唯有明確掌握自身在產業鏈中的定位，透過競爭者分析了解本身的優劣勢和不可替代性，並且放眼國際，才能在創業過程中發揮獨特的價值。

創業補助資源網 姚長安創辦人：FITI提供高品質的創業養成環境

身為FITI計畫的資深業師，姚長安笑說：「我最喜歡看到年輕人為了解決社會問題而組成團隊，這讓我對未來充滿希望。」他認為FITI不只是創業競賽，更是一個高品質的創業養成環境：「你會發現真正的價值不是百萬獎金，而是過程中獲得的知識、經驗與啟發。與優秀團隊切磋、保持謙卑與成長，才是最珍貴的收穫。」

百衛國際事業有限公司 高百毅總經理：加入FITI 從研究者變成生意人

高業師以投資人的眼光看待新創團隊，他認為FITI是觀察具潛力團隊的最佳場域。「許多新創團隊原本都是以研發者思維看世界，然而透過FITI業師輔導，他們必然學會從市場的角度建立產品的實際價值，逐步形塑商品化思維，這是一個關鍵轉變。」高業師期望團隊不只是會做產品，更能學會做生意，把新創帶出台灣、邁向國際。

為夢想注入能量 FITI做你創業路上的關鍵夥伴

創業從來不是孤單的冒險，而是持續學習與被挑戰的過程。如同三位業師所說，FITI計畫透過跨領域業師指導、豐富的創業課程與獎勵機制，陪伴團隊從技術出發、走向市場。FITI不只是競賽舞台，更是培養新創DNA的搖籃，成為每個創業者邁向成功的最佳夥伴。

FITI計畫2026-1梯次從即日起徵件至12/30中午12:00截止，更多資訊請參考FITI官網：https://fiti.stpi.niar.org.tw/

