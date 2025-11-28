夢想成為南極音樂家 紐西蘭海軍樂手追夢4年成真

紐西蘭海軍樂隊的法國號樂手佩恩，拿著塑膠銅管樂器，在比北極更冷的南極，吹著於1799年創作的基督教聖詩之一《奇異恩典》的旋律，而這是佩恩平常就會吹的練習曲。從10月以來，佩恩就與其他21名軍人，一直駐紮在南極，共同執行任務，但這項任務卻得來不易。

佩恩來自澳洲的阿德萊德，那裡的年均溫在7°C到28°C之間，氣候炎熱乾燥，佩恩從小就夢想成為科學家，並且希望能以科學家的身分造訪寒冷的南極，但求學時期，愛上了音樂，於是選擇就讀音樂系，南極的夢想也就拋到腦後了。

廣告 廣告

多年後，佩恩成為紐西蘭海軍的樂手，當她發現紐西蘭軍隊會派員，長期在南極駐紮，協助科學家工作，於是佩恩開始每年都申請，經過4年的失敗後，佩恩終於得到通訊兵的職位。

紐西蘭皇家海軍樂隊法國號首席佩恩表示，「當我問說誰能去時，我的新兵教官說，紐西蘭國防軍的任何人都能申請，這叫紫色計畫，只要符合資格一起競爭，如果被選中就能去，不管是什麼兵種，於是我的眼睛為之一亮，再問即使是音樂家也能去，教官回答為什麼不能？」

通訊兵這項工作其實並不輕鬆，除了每週工作6天負責監聽無線電、電話和接收電子郵件及其他通訊，有時候還要跟已經好幾週沒跟人講話的科學家聯絡。佩恩沒有太多的時間可以拿出樂器來，於是她一有空就拿起吹嘴做起熱嘴練習，原本的法國號也不敢帶來，只能選指法像小號、音色又像是小號、上低音號或是長號，但外型完全不像的jHorn，因為它比法國號輕，演奏的時候，較不容易凍傷手指。

紐西蘭皇家海軍樂隊法國號首席佩恩指出，「它是專門為兒童設計的入門款銅管樂器，所以非常小巧輕便，非常輕的塑膠材質又耐用，幾乎不需要保養。」

來到南極的紐西蘭軍隊，從來沒有是音樂系或是樂手出身的，因此，佩恩很可能是第一位。從10月到現在，她已經為升降旗或是各種活動現場奏樂，再也不是放廣播音樂。

紐西蘭皇家海軍樂隊法國號首席佩恩說，「演奏時，我得戴上兩層滑雪手套，裡面還放了暖暖包，才能將我的小號拿穩，但我的手指還是凍得跟什麼一樣。」

此外，佩恩還打算在零下21°C的南極舉辦獨奏會，而她也可能是少數會這樣做的音樂家，因為各國的攜手合作讓她想起了音樂，可以將這樣的世界語言，透過音樂會，彼此連結溝通。