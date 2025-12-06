夢想成真! 公益棒球營攜手球星教練 實戰教學小球員
民視新聞／綜合報導
學生拿著球棒，用力揮棒出擊，富邦慈善基金會舉辦年度盛事，四所國小，共80名少棒隊球員，參加訓練營，規劃六大闖關主題，投球九宮格、跑壘速度、體能訓練、應援動作等，檢測小球員的基礎能力，同時培養團隊精神與向心力。
這次訓練營，更邀請到富邦悍將隊長張育成，化身營隊總領袖，領軍六位富邦悍將球星，親自下場傳授小將們投、打、跑壘以及守備技巧，最後的交流賽更將活動氣氛推向高潮，球星教練們站上打擊區，成為隊伍的火力王牌，，讓小球員們滿載而歸。
