夢想成真! 徐若熙加盟日職軟銀 三年合約近3億台幣

生活中心／綜合報導

味全龍球團正式宣佈，投手徐若熙加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，展開旅外生涯，根據日媒報導，日本球團給出，3年總額15億日圓，約3億台幣的天價合約。徐若熙也表示，衷感謝軟銀鷹對自己的肯定與信任，也感激龍隊的栽培，強調味全龍是職棒生涯的起點，這一點永遠不會變。

球賽主播（2024.3.30）：「徐若熙要即將投出，例行賽的第1球了。」

投出台北大巨蛋歷史性的第一球，味全龍王牌徐若熙，確定明年球季要轉戰日本職棒福岡軟銀鷹，球團展現超高誠意，開出三年15億日幣，約新台幣3億元的天價合約。

前味全龍球員徐若熙（02.26）：「不管是去日本還是去美國，我覺得對我來說有好無壞，所以其實不管去哪裡，還是會把自己準備好。」

徐若熙的旅外夢，真的實現了，福岡軟銀鷹在社群發文歡迎他，徐若熙則透過球團發表感言，表示能獲得肯定與信任，挑戰更高層級的舞台，由衷感謝，也強調味全龍是職棒生涯的起點，這一點不會變，會努力成長，用表現回報支持者。





徐若熙表示，由衷感謝軟銀對自己的肯定與信任，也感激龍隊的栽培。（圖／民視新聞）









前味全龍球員徐若熙（2024.11.23）：「我們能穿上這件（台灣隊）衣服，我們都是一定是最好的選手。」

今年25歲的徐若熙，最快擁有158公里速球，2019年進入中職後，共出場64次，防禦率2.42，三振率為10.30。吸引多支日本與美國球隊關注，軟銀提出優渥條件搶人，還邀他到福岡主場和訓練基地，球團會長王貞治親自出席晚宴，首席棒球總管城島健司，更是飛來台遊說，最終成功打動他。





味全龍隊王牌投手徐若熙將從軟銀鷹隊展開旅外生涯。（圖／民視新聞）









球評許維智說：「這種身價三年15億，當然是排在先發的陣容，長年觀察他覺得說，他的球質球速，在日本職棒絕對沒有問題，如果真的每年有10勝，雙位數的（戰績），這不得了了在日本職棒，或許就可以，循著陳偉殷的模式，到美國職棒。」

徐若熙被期待扛起先發重任，26號也將在台北舉辦加盟記者會，軟銀鷹會給出象徵王牌投手的18號背號，首席棒球總管"城島健司"，會來台見證，展現球團重視。





