「夢想當空服員」11歲女孩腦死器捐救4人 母慟：在天上自由飛翔吧

1名在平安夜出生、如同天使般活潑的11歲南韓女孩金夏音（Kim Ha-eum，音譯），因突發腦膜炎不幸陷入腦死。即便面對椎心之痛，家人仍決定延續她熱愛助人的精神，捐出肺臟、肝臟及雙側腎臟，讓4名受贈者重獲新生，將女孩未竟的夢想轉化為人間最偉大的愛。

《韓聯社》報導，今年8月，11歲的夏音在睡夢中因劇烈頭痛驚醒，緊急送醫後診斷為腦膜炎。儘管醫療團隊全力搶救，夏音仍始終無法恢復意識，最終被判定為腦死。面對突如其來的死別，原本祈禱奇蹟發生的家屬，在萬般不捨中做出了艱難卻偉大的決定「器官捐贈」。

夏音是家中的老么，性格開朗且樂於表達愛意。熱愛旅遊、喜歡在眾人面前展現舞姿的她，生前最大的夢想是成為一名空服員，渴望搭乘飛機造訪世界各個角落。雖然她的航程在11歲這年被迫降落，但透過器官捐贈，她的生命力以另一種方式在世界延續。

「媽媽很抱歉讓你先走一步...」夏音的母親梁雅琳女士在告別時深情喊話，表示會永遠懷念女兒留下的溫暖。她堅強地表示，若夏音的離去能換回其他家庭的完整，對家屬而言也是一種慰藉，並祝福女兒：「在天上要做自己想做的事，在那裡自由自在地飛翔吧。」

南韓器官組織捐贈院今（23日）證實，夏音捐出的器官已成功移植至4名患者體內。這位在耶誕節前夕出生的女孩，雖然生命短暫，卻在離開之際送出了世間最珍貴的禮物，成為他人生命中永恆的守護天使。

