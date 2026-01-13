夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸 24歲大學生命喪現場「實習只差3天」

爆炸發生於精英大學四樓餐廳，牆面坍塌、碎裂瓦礫散落一地。（圖／翻攝自馬來西亞The Star）

馬來西亞首都吉隆坡的０精英大學（HELP University）12日發生冷氣壓縮機爆炸意外，造成1死9傷。唯一罹難者為24歲的拉曼大學（UTAR）雙溪龍校區機械工程系大三學生蘇宇建（譯音），他僅差3天即完成實習，卻不幸在實習現場遇難，令人唏噓。

據當大馬華文媒體《中國報》報導，蘇宇建在一間冷氣公司實習，原定本週四（1月15日）完成實習。未料實習倒數之際，隨公司技工前往精英大學進行中央冷氣壓縮機維修工作時，不幸遇上爆炸事故，傷重不治。

事故發生於12日上午11時許，地點為吉隆坡武吉白沙羅的精英大學四樓餐廳。當時有3名技工進行維修，其中包含蘇宇建。爆炸威力巨大，導致建築物部分內牆倒塌，造成多人受傷，包括教職員、學生與餐廳員工。

拉曼大學工程與科學系院長張勇尊教授陪同死者母親與兄長前往吉隆坡中央醫院太平間辦理後事。張勇尊指出，蘇宇建並非精英大學學生，而是在冷氣承包商公司實習，事發時隨同正職技工赴現場工作。事發後，死者母親與兄長未對媒體發言，情緒哀痛。死者遺體目前安置於吉隆坡中央醫院。

吉隆坡總警長拿督法迪爾與十五碑警區主任胡昌福助理總監均於事發後前往現場。胡昌福說明，涉事設備為中央冷氣壓縮機，體積遠大於一般空調設備，且設置於大樓內部機房，一旦爆炸，衝擊力足以導致內部牆體坍塌。他補充，初步調查顯示可能是壓縮機電線短路導致氣體洩漏並引發爆炸。警方排除刑事成分，視為工業意外處理。

目前9名傷者中，包含2名印尼籍餐廳員工、4名學生與教職人員及維修技工，總計6男3女，傷勢從輕傷至重傷不等，均已送往鄰近醫院治療。吉隆坡金地消防局局長拉末指出，爆炸發生於四樓食堂內的冷氣機房，約造成30%空間受損，所幸未引發火災。

不幸罹難的蘇宇建（譯音）僅剩3天即可完成實習，未料遇爆炸意外身亡。（圖翻攝自FB，China Press (中國報））

