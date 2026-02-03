夢時代停車場衝突 騎士控狂按喇叭、攔停逼車

高雄夢時代停車場爆發衝突！（圖／Google Maps）





高雄夢時代停車場爆發衝突！有騎士質疑紅牌重機不能停機車格，雙方發生激烈口角爭執，重機騎士指控遭狂按喇叭，攔停逼車，不過夢時代停車場機車格到底能不能夠停重機，還有待交通局認定。

民眾：「你不能切進來，我們可以檢舉你知道嗎，你本來就不能走機車道好不好，不要動手，來啊，你不敢是不是，紅牌本來就規定，不能停進（停車場）。」

高雄夢時代停車場有騎士情緒激動，爆發激烈衝突，只因為在爭論，紅牌重機到底能不能停進機車格。

民眾：「重型機車法律規定不能騎上機車道，這裡是私人停車場，不管是不是，你就是不能直接停到機車，佔用機車位置，我請警察來處理了。」

紅牌重機騎士指控，這名情緒激動的黑衣男從在停車場外，就先猛按喇叭惡意逼車，差點發生碰撞，最後甚至攔車逼停。

前鎮分局前鎮所副所長高鳴：「普通重機車駕駛行為恐涉違反道路交通處罰條例，按鳴喇叭不依規定及同條驟然變換車道，或其他不當方式，迫使他車讓道。」

不過夢時代停車場機車格，到底能不能夠停重機，還有待交通局認定。

