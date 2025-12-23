夢時代大道…驚見坑洞害騎士「慘縫12針」！高市府道歉

記者簡榮良／高雄報導

路見不平摔車送醫！31日跨年晚會將在高雄前鎮區夢時代大道登場；不過，昨（22）日中午12時許，一名23歲蘇姓男子騎車行經該路段自摔，全身多處擦挫傷，慘縫12針，抓出釀禍元兇是人孔蓋邊緣道路破出一個大洞。傷者友人質疑，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉，並承認工程設計上是否有缺陷？對此，水利局今（23）日致歉，將依規定追究責任。

一名23歲蘇姓男子騎車行經該路段自摔，全身多處擦挫傷，慘縫12針，抓出釀禍元兇是人孔蓋邊緣道路破出一個大洞。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在22日12時許，23歲蘇姓男子騎機車由西向東沿時代大道行駛，至事故地點時自摔導致手腳頭臉部等處受傷，慘縫12針，經119救護人員到場協助送醫，治療後無生命危險。

廣告 廣告

「令人感到非常不可思議」，蘇男友人痛批，原本聽到車禍自摔，但沒有想到居然是因為這種路面摔車，而且聽說這條路前2天才修過，然後又塌陷了，很好奇相關負責的單位是怎麼施作相關工程的？是不是工程上有什麼重大缺陷還是偷工減料，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉並承認工程設計上是否有缺陷。

水利局表示，經查為推進坑旁路面出現下陷情形。現場已完成交通維持措施，並由義交到場協助指揮交通。（圖／翻攝畫面）

對此，水利局表示，經查為推進坑旁路面出現下陷情形。現場已完成交通維持措施，並由義交到場協助指揮交通，相關人員及機具均已進駐。

水利局已責請施工單位立即處理，現正開蓋檢視坑內狀況並進行必要開挖與修復；同時對於事件造成民眾受傷表達關切與歉意，後續將釐清原因，如有施工疏失，將依規定追究責任。

更多三立新聞網報導

部落名店老闆…魂斷荖濃溪吊橋「遭疑是殺害棄屍」！相驗結果出爐

逆轉？男大生轉貼「張文我兄弟」恐嚇文…想肉搜公審原PO 慘淪代罪羔羊

喊「炸小港機場」雞排哥長相曝！唱過選秀節目、中職黑名單：坦言就想紅

30歲高雄男揚言「炸小港機場」！檢方複訊聲押理由曝

