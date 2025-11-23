夢時代饗食天堂驚傳噎食昏迷 7旬港婦送醫進加護病房

饗食天堂傳出婦人吃到噎住心跳停止。（圖／報系資料照）

23日晚間，高雄夢時代購物中心內知名自助餐廳「饗食天堂」驚傳突發事件，一名七旬女性顧客在用餐期間疑似遭異物噎住，進而導致呼吸困難及心跳停止，場面一度陷入混亂。

高雄市消防局於晚間7點41分接獲通報後，立即出動兩輛消防車與四名救護人員前往現場。救援人員到場後，發現該名女性已無意識，隨即展開緊急救護處置，並在現場持續施行急救，隨後將傷者送往鄰近醫院。目前該名女性已恢復生命跡象，但仍在加護病房接受密切觀察。

廣告 廣告

據了解，該名女性為香港籍旅客，與家人一同來台旅遊。不幸在用餐時發生噎食情況，隨即倒地失去意識。事發當下，現場其他顧客立刻協助施作心肺復甦術（CPR），同時撥打119通報緊急救護，爭取黃金搶救時間。目擊民眾形容，整起事件發生非常突然，讓現場氣氛一度緊張。

針對這起意外，饗食天堂表示，目前公司已展開內部調查，並與相關單位合作釐清事發經過。餐廳方面強調，現場服務人員第一時間即依照標準作業流程進行急救處置，並協助後續送醫工作。

饗食天堂也表示，顧客的健康與安全始終是最優先考量，將持續關注病患狀況，並承諾待事件釐清後，將對外發布進一步說明，同時感謝社會各界的關心與支持。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

險引爆「5支15公斤瓦斯桶」！北屯鐵皮串燒店火警 1員工臉部燙傷

又傳疑似隨機砍人！台中女公園遇襲 豐原警全力追查嫌犯身分

誆「車遭反鎖」借錢不還！台中詐騙慣犯遭送辦 受害店家曝他超會演