夢的N次方全國講師培訓第六年臺南聚首

夢的N次方教師專業自主社群全國講師培訓場第六年於於臺南市展開，全國各領域百餘名專家教師齊聚精進。（記者李嘉祥攝）

▲夢的N次方教師專業自主社群全國講師培訓場第六年於於臺南市展開，全國各領域百餘名專家教師齊聚精進。（記者李嘉祥攝）

114年度「夢的N次方」教師專業自主社群全國講師培訓場11月29、30兩日於臺南市熱烈展開，此項培訓增能活動連續6年在臺南舉辦，教育部次長張廖萬堅、國教署專門委員廖曼雲、臺南市政府教育局長鄭新輝、活動發起人臺南子弟王政忠老師及全國各領域近140名專家教師共同參與，齊力為115年主題「社群共好，數位深化」進行專業對話與激盪。

廣告 廣告

活動發起人王政忠老師於開幕式帶領全體教師回顧過去因為有國教署支持，使得夢N「Teachers get support，Kids get hope.」核心精神得以被實踐，每個協助承辦的縣市都應被誠心感謝，尤其感謝臺南市政府教育局長鄭新輝率領的優質團隊，不僅每年7月領先全國辦理規模最大的夢N臺南場，更是多年年終承辦夢N的全國講師培訓，考驗教育局團隊量能，也完整承接一個臺南孩子想讓家鄉的好被更多人看見的可能，讓夢N得以持續陪伴全國教師與孩子圓夢。

教育部次長張廖萬堅代表鄭英耀部長致詞，感謝全台近140位專家教師及王政忠老師所率領的夢N團隊，過去11年來年年為台灣下個世代的競爭力打造最為精準的策略，擘劃最為可行的藍圖，讓夢不只是夢，而是觸手可及的願景，除祝福培訓圓滿順利，亦期勉全體專家教師繼續在教育創新的路上呼朋引伴，在厚植未來世代競爭力的基礎上壯大力量，讓作育英才的道路越走越順暢。

市長黃偉哲表示，數位學習工具日新月異，教育現場教師竭盡所能善用各種數位工具及擴充數位學習資源，只為讓每個孩子在每堂課都有學習；他的想望與夢N講師團隊一致，目標也與夢N講師團隊無異，南市教育局團隊第一年承接夢N全國講師培訓時，意外發現原來彼此並不孤單，因惺惺相惜情牽至今，感謝臺南之光王政忠老師將此重責大任交付給臺南，教育局團隊必定盡心款待。

教育局長鄭新輝說，夢N是全國規模最大的教師共備與專業增能場域，講師培訓是帶領夢N各場次研習走在正確方向上的重要機制，南市第6年承辦此項培訓活動，為全國投入創新教學、深耕精準教學的熱血講師服務，展現南市教育團隊的用心與貼心，能一路與夢N團隊協力同行，與有榮焉。

鄭新輝局長指出，南市承辦「夢的N次方」全國講師培訓邁入第6年，今年主題定為「社群共好，數位深化」，在2天的增能培訓戮力提供適切的增能空間，讓各領域的講師團隊共同激盪，除鼓勵參與學員積蓄能量與養分，也期盼藉著來年全國各場夢N教師專業自主研習辦理，綻放最大的燦爛與美麗。