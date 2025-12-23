夢碎了！20歲男陰莖鑲滿「一整圈奈米珠」 破皮流膿下場超慘

20歲男陰莖鑲滿「一整圈奈米珠」嚴重感染。示意圖／Pixabay

不少男性對於生殖器尺寸存有迷思，認為越大就越有面子，甚至透過「入珠」來證明自己的勇猛。然而，泌尿科醫師提醒，此舉風險極高，日前就有一名年僅20歲的男子，植入一整圈「奈米珠」，結果導致傷口嚴重紅腫，甚至出現「破皮外露」的情況，讓原本想炫耀的行為，瞬間變成一場驚魂記。

泌尿科醫師蘇信豪在臉書指出，年輕人追求潮流、想要提升自信是人之常情，不過若要在「重要部位」動手腳，千萬要三思而後行。

20歲男陰莖鑲滿「奈米珠」紅腫破皮

蘇信豪指出，近日診間來了一名20歲年輕男子，露出痛苦又尷尬的神情，詢問下發現他在1個月前為了「達成心中的夢想」，找人做了坊間最夯的「入珠手術」，在陰莖植入號稱「奈米珠」的塑膠顆粒，且相當大手筆，直接繞了陰莖一整圈，不過這卻是痛苦的開始。

年輕男子手術後1個月，傷口遲遲沒有癒合，出現嚴重紅腫，甚至還有一顆珠子直接「破皮露出」，並伴隨著分泌物，服用其他醫院開立的抗生素，病情仍沒有好轉。

男子經檢查判定為「異物植入造成的感染與排斥」，後續經過清創手術，移除局部感染最嚴重的3顆珠子，並清理化膿組織，於術後搭配一週的抗生素治療，傷口才緩緩癒合。

入珠是什麼？醫師怎麼建議？

部分男性為了增加性行為時對伴侶的刺激，或是讓陰莖看起來更粗壯，會在陰莖皮下組織植入玻璃、塑膠、瑪瑙等材質的珠子。

蘇信豪提醒，目前台灣對於入珠手術的管轄處於灰色地帶，許多執業者並無醫療背景，使用的珠子也沒有經過衛福部核准的醫療字號，若在非無菌的狀態下手術，可能造成嚴重感染化膿、​異物排斥、肉芽腫，嚴重可能導致​陰莖變形或影響勃起功能。

他也呼籲，不要輕易嘗試入珠，因為外來異物放在私密處，就如同放入一顆不定時炸彈，隨時可能有感染風險，若自身或朋友在入珠後有紅腫、熱痛、傷口不癒合的情況，也一定要及時就醫，以免感染擴大。



