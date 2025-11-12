《夢紅樓．乾隆與和珅》映照歷史看人性幽微
記者黃朝琴／臺北報導
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》11月14至16日臺北國家戲劇院獻演，這齣清宮戲由京崑男神溫宇航、當家老生唐文華、京劇小天后黃宇琳主演，編劇林建華以詩意筆觸寫歷史，透過《紅樓夢》為鏡的虛幻夢境，映照乾隆晚年的權力實境，導演戴君芳在「清宮」與「紅樓」兩個世界間不斷轉換，呈現大清盛極將衰的宿命軌跡，華麗中帶蒼涼，虛實相映、耐人深思。
國光劇團團長張育華表示，這齣戲將詩意具象於舞臺之上，兼具人文情懷與歷史視野，2019年首演即獲高度評價，被視為「清宮戲」與「紅樓戲」的高峰，歷經疫情沉澱後再度登場，重新打造舞台，音樂重新編制，置入交響樂風格，營造動人氛圍，演出更為精緻深刻，作為劇團30週年壓軸鉅獻，別具意義。
國光劇團戲劇顧問王安祈指出，溫宇航與唐文華2人都突破表演境界，讓劇中「乾隆」與「和珅」不是一起撈錢的壞君臣，而是同謀知己、相互欣賞理解，和珅滿足自己撈錢的慾望，也填補乾隆內心空虛，和珅最後獄中吟唱「絕命詩」，令人為之嘆息，也看見人性的複雜，溫宇航劇中謹慎拿捏，擔心不留神就把這個權臣貪官演成「太監」。
王安祈提到，劇中「乾隆」這個角色也不容易，在秦可欽提點迷津下，他必然了解「盛極必衰」的道理，於是把經典文學《紅樓夢》列為禁書，他利用王熙鳳最後結局，轉而對和珅提點這個道理，無奈和珅卻執迷不悟，乾隆駕崩後，嘉慶帝宣布和珅大罪，最後在獄中自盡。黃宇琳的角色塑造，讓觀眾看到相似卻不同的「王熙鳳」，她遇到一群向自己索命的人，同時以自己淒涼下場，對和珅指點迷津。
這次重演保留原有的故事骨架與精神，劇情延續文學經典與清宮權力消長的對照，《紅樓夢》書中繁華易逝的意象，正預示著大清帝國的命運「盛極而衰」。但導演戴君芳與編劇林建華、共同編劇王安祈老師持續推敲細節，調整節奏、增添轉折，使人物層次更為立體。例如新增一場和珅旁觀乾隆「以貪治貪」後，從中獲得啟發，對群臣威逼利誘的戲，藉此鋪陳他權術轉變的關鍵時刻，也讓角色更具張力。
這次主演陣容仍為原班人馬，唐文華飾「乾隆帝」、溫宇航飾「和珅」、黃宇琳飾「王熙鳳」、鄒慈愛飾「永琰」、黃詩雅飾「富察皇后」、林庭瑜飾「秦可卿」。經過幾年沉澱，演員對角色的理解更深入，詮釋更為純熟。唐文華的乾隆情感層次更為深沉；溫宇航的和珅在才華與野心之間遊走，權謀氣息更顯豐厚；黃宇琳則以細膩設計呈現王熙鳳的狠厲與脆弱，其唱段尤為亮眼。
此次音樂設計由今年甫獲傳藝金曲獎的姬君達擔綱，他首次將西洋樂器融入京劇音樂，運用提琴、豎笛等音色，讓聲響更貼合劇情氛圍。開場序曲以「多寶格」概念展現人心多面，詭譎而迷離；乾隆與和珅各自擁有主題旋律，貫穿全劇、情緒變奏，構築聽覺張力。姬君達表示，「每段音樂都經導演精細指導，希望觀眾能隨著旋律進入人物情感的深處。
在舞臺設計部份，這次化繁為簡，由虛探實、深入人心。2019年首演時，舞臺以華麗莊嚴見稱，展現宮闈的森嚴氣息，這次舞臺設計陳慧延續劇中「多寶格」概念概念，並以鏡面「月洞」構築虛實相照的人心意象，簡約畫面反而留下更大想像空間，令人探索權力、情感與人性的幽微流動。
透過「多寶格」的明鎖、暗屜、夾層，層層交疊的內在世界在舞臺具象化，觀眾彷彿看到乾隆與和珅相互探測心竅，遂行權力慾望，一窺這對「千古君臣」的複雜微妙情感與權謀糾葛內心。
《夢紅樓．乾隆與和珅》不僅是對清代權力結構的再思，也是對人性深處欲望與矛盾的探問。當詩意與現實在舞臺交錯，觀眾所見的不只是乾隆與和珅的故事，更是對自身內心的一面鏡。
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》以文學經典映照歷史， 看人性幽微。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，劇中黃宇琳飾王熙鳳，被她害死的厲鬼前來索命。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，唐文華飾乾隆，溫宇航飾和珅。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，劇中王熙鳳下場悽慘。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，黃宇琳飾王熙鳳， 謝冠生飾賈瑞。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，王熙鳳與鬼差周旋搏鬥。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，劇中黃宇琳飾王熙鳳，凌嘉臨飾尤二姐。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》以文學經典映照歷史， 看人性幽微。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，劇中「乾隆」與「和珅」同謀知己、相互欣賞理解。（記者黃朝琴攝）
國光劇團《夢紅樓．乾隆與和珅》，劇中王熙鳳遇到一群向自己索命的人。（記者黃朝琴攝）
