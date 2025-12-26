夢蓮花文化藝術基金會靜心之旅 流光藝境首展

《流光藝境》特展開幕由高雄市文化局局長王文翠（左5）、高雄市議員鄭光峰（左6）、夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源（左4）與執行長陳萬和（左3）、策展人翁淑英老師（左7）及科技藝術團隊合影。

▲《流光藝境》特展開幕由高雄市文化局局長王文翠（左5）、高雄市議員鄭光峰（左6）、夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源（左4）與執行長陳萬和（左3）、策展人翁淑英老師（左7）及科技藝術團隊合影。

如同冬日的暖陽，驅散寒冷幽暗，《流光藝境》是對心送來的溫暖心光。夢蓮花文化藝術基金會首度推出加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，於12月25日假高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，展期將至2026年3月3日止。ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知。作品不僅是視覺的饗宴，更引領觀眾超越現實空間，探索內在無限的曼妙風光。ZHEN-RU期望大眾走進這場靜心與療癒之旅，感受「看作品，見自己，離開痛苦，趣往快樂之地」的創作心意與深遠祝福。這是《流光藝境》透過光與影、感官與心靈、藝術與生命交織而成的沉浸旅程。

廣告 廣告

《流光藝境》展覽以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手三組台灣科技藝術團隊黑川互動媒體藝術、移動故事屋＆陳昱榮、參零肆共同參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。策展人翁淑英表示：「『流光』不僅是物理現象的光影，也是精神性的象徵。它代表著無常，代表著生命的瞬間，也代表著人類在有限時間中對美與真實的自由追尋。」

藝術家ZHEN-RU是一位加拿大華裔女性藝術家，長年關注和研究心靈，是一位堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者。ZHEN-RU透過詩詞、音樂和攝影創作等多才多藝的天賦，向世界分享她對存在和意識的探索。對ZHEN-RU而言，藝術不只是個人意念的表達，更是啟發眾人開展清淨的心靈、培養慈悲與智慧及療癒人心的力量，為世界注入溫柔堅定的能量。

12月25日開幕啟動儀式中，夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，基金會特別選在高雄作為《流光藝境》視覺藝術首展的出發點，這是極其珍貴而美好的緣份。藝術家ZHEN-RU的作品，擅長捕捉生活中稍縱即逝的微光，在平凡中挖掘不凡，期盼引領人們開啟心中那道溫柔而永恆的光。高雄市議員鄭光峰表示，高雄正邁向產業轉型，在此轉型過程中，有夢蓮花基金會以流光藝境，帶給高雄市民心靈享受，還特別提供給弱勢里民及小朋友來這裡參訪。這裡是一個心靈桃花源，可以讓來賓心情愉悅的展覽。

策展人翁淑英老師非常高興《流光藝境》特展首展在高雄舉辦，讓大家看到台灣自製的IP展。藝術家ZHEN-RU的作品，是在斗室之內拍攝出令人感到驚艷的物件；此次透過台灣強大科技藝術團隊的設計，讓參觀者與作品更親近。黑川互動媒體藝術藝術家胡縉祥說明，感謝策展人翁淑英老師讓藝術家有一個自由創作的機會，在彼此討論中，感受到超時空對話的幸福。」

《流光藝境》特展即起至2026年3月3日展出。