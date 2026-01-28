夢見燕子又遇築巢 年輕夫妻一出手刮中百萬

▲台中市太平區一對年輕夫妻刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎，太太透露，前一晚夢見燕子，在彩券行門口又遇築巢真的太巧合。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司新春刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」也持續有人刮中100萬元大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在台中市太平有一對年約30多歲夫妻，買彩券前還特地去拜拜，太太更透露前一晚夢見燕子，到彩券行又發現店門口也有燕子築巢，主動挑選1張「2000萬超級紅包」，沒想到一刮竟中了100萬元，太太甚至激動得差點哭出來。

新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

台灣彩券公司今日透露，在台中市太平區東平里東村路109號「包旺彩券行」就有人刮中「2000萬超級紅包」二獎100萬元。根據彩券行代理人沈小姐透露，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一對年約30多歲的年輕夫妻，平常都是先生在買刮刮樂，當天先生與店員閒聊提到來之前2人有特地去拜拜，希望能帶來好運。

不僅如此，過程中太太還分享前一晚夢見燕子，來時又發現彩券行門口正好也有燕子築巢，讓太太覺得格外有緣，於是主動挑選1張「2000萬超級紅包」，沒想到一刮開竟幸運刮中100萬元，讓夫妻倆當場又驚又喜，太太甚至激動得差點哭出來。

