夢見跌入「金銀大盆」 ！ 花蓮婦見彩券行有聚寶盆 刮中百萬手狂抖





許多人都曾有過做夢的經驗，心理學家佛洛伊德曾說：「夢境是通往潛意識的道路。」而夢境也可能會成為現實！日前花蓮一名中年婦人，因夢到自己跌入「金銀大盆」，隔天行經花蓮縣玉里鎮國武里中山路二段的「鑫好神投注站」時，順手買了「2,000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到就意外中100萬元大獎！

據代理人周先生姐描述，婦人中獎前一晚夢見自己跌入一座滿是金銀財寶的大盆中，隔天路過彩券行便決定進店試試手氣，進店時神情輕鬆，代理人提供了三本從未拆封的刮刮樂，婦人隨手挑了一本的第一張，還注意到店內擺有象徵好運的聚寶盆，索性坐在旁邊開刮。

刮到一半，她驚喜發現昨晚的夢境成真了，瞬間開心不已雙手顫抖的將刮刮樂遞給代理人確認，經投注機確認後出現中獎音樂，果真是幸運刮中100萬元，現場氣氛瞬間沸騰。婦人事後笑說，夢境與眼前的聚寶盆「剛好對上」，沒想到真的帶來好運。

（封面圖／台彩公司提供）

