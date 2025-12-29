〈夢醒時分〉原唱本是她！因赴港拍片而錯過 意外成就陳淑樺

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由滾石唱片推出的音樂企劃《滾石撞樂隊 2》自開跑以來話題不斷，上半場陸續發行13首改編作品，成功在網路上掀起「老歌新唱」的世代討論熱潮。上半場告一段落後，官方於 LINE TODAY 發起票選活動，邀請樂迷選出截至目前心目中最具代表性的改編作，活動吸引近3萬人次熱情投票響應，展現企劃在不同世代間所引發的高度共鳴。

庸俗救星參與《滾石撞樂隊2》企劃，挑戰陳淑樺〈夢醒時分〉 。（圖／滾石唱片提供）

庸俗救星挑戰被樂迷視為「大魔王等級」的華語經典〈夢醒時分〉。該曲收錄於陳淑樺1989 年專輯《跟你說，聽你說》，被譽為10首歌曲都是主打歌。〈夢醒時分〉由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，歌詞採取「第三人稱」旁觀視角，從痛苦走向理性勸說，鼓勵人放下執念、面對未來，當年堪稱前衛。〈夢醒時分〉由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，他曾分享創作靈感源自想像「若要寫一封信給齊豫會怎麼寫」，因此以女性口吻書寫。歌曲原本計畫交由尚未出道的吳倩蓮演唱，後因赴港拍片《天若有情》而轉由陳淑樺詮釋，也意外成就這首跨世代經典。

廣告 廣告

談及選歌，庸俗救星表示，「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。」面對眾多經典版本，樂團仍以當代感情視角重新詮釋並調整編曲，撇開悲情，邀請聽眾一起共舞，以很庸俗救星的方式陪伴走過情傷。值得一提的是，團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，他感性地說：「即使不能行走，但還能創作、還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

下半場由百合花領軍，翻唱潘越雲於1988年發行的經典作〈情字這條路〉百合花主唱林奕碩表示，「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質！」歷年來，賴銘偉、黃乙玲、鄭華娟等音樂人皆曾翻唱此曲。作為《滾石撞樂隊 2》發行至今首組改編台語歌曲的樂團，百合花以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯，重新鋪陳「情字這條路」的情感顛簸。團員們笑道：「第一段帶聽眾搭上一列不知開往哪裡的感情火車，第二段遇上顛簸路段，彷彿就在滾動的石頭快要撞到樂隊的時候，到站了！」







更多FTNN新聞網報導

伍佰登簡單生活節嗨翻！台語金曲連發 合體李宗盛被笑虧：跟他同台的都是美女

《滾石撞樂隊2》掀熱潮！芒果醬、閃閃閃閃、福夢玩轉經典

福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光

