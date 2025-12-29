〈夢醒時分〉原定歌手竟是吳倩蓮！ 陳淑樺詮釋意外成就跨世代經典

庸俗救星翻唱陳淑樺的〈夢醒時分〉。（圖／滾石提供）

由滾石唱片推出的音樂企劃《滾石撞樂隊2》上半場引發熱烈討論，更在LINE TODAY票選活動中吸引近三萬人次參與。隨著下半場正式啟動，企劃迎來重量級篇章，由庸俗救星與百合花分別挑戰華語及台語歌壇的里程碑之作，讓經典在當代聲響中重現。

庸俗救星此次挑戰華語首張百萬銷量專輯經典、陳淑樺的〈夢醒時分〉。這首由李宗盛打造的「大魔王」曲目，曾奠定都會女性心聲的地位。庸俗救星以現代感情觀重新編曲，撇開悲情改以輕快節奏陪伴聽眾走出情傷。感人的是，團長羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器搬上病床完成創作，展現對音樂的熱愛。

〈夢醒時分〉由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，歌詞採取「第三人稱」旁觀視角，從痛苦走向理性勸說，鼓勵人放下執念、面對未來，當年堪稱前衛；他也曾分享創作靈感源自想像「若要寫一封信給 齊豫 會怎麼寫」，因此以女性口吻書寫。歌曲原本計畫交由吳倩蓮演唱，後因她赴港拍攝《天若有情》而轉由陳淑樺詮釋。

此外，百合花則領軍翻唱潘越雲1988年的台語經典〈情字這條路〉。該曲由詞人慎芝執筆，是新台語歌運動的代表作。身為本企劃首組改編台語歌的樂團，百合花以敘事感十足的編曲與瀟灑唱腔，形容音樂如同帶領聽眾搭上一列情感火車。

百合花領軍翻唱潘越雲1988年的台語經典〈情字這條路〉。（圖／滾石提供）

