夥伴漏夜探路傳來「救命聲」！ 遭洪水沖走花蓮工地主任歷經16小時獲救

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因連日豪雨導致溪水暴漲，承攬林業及自然保育署花蓮分署防砂工程的鄧姓工地負責人(工地主任)於昨(8日)下午疑遭洪水受困失聯，卻奇蹟在事發點下游9公里處被發現並生還，關鍵是當晚鄧男在工程界的朋友、同事不放棄，沿岸際探勘搜救路線，隱約聽見遠處有人呼喊「救命」，趕緊通報消防隊，再透過無人機熱顯像搜索，鄧男總算獲救。

鄧主任能順利獲救，工程界一群出生入死共患難的朋友、同事，扮演重要關鍵，昨天下午一點多，怪手司機回頭看到鄧男開車在後面被洪水沖走，就馬上投入救援，開著怪手在河床搜索並通知消防單位，下午四點多發現吉普車但沒有發現鄧男，不過車窗是打開的狀況，認為是有逃生，因此沿著下游搜尋，但晚間又下起大雨，搜救工作在晚間七點暫停。

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不過鄧男的朋友、同事以及光復、鳳林在地的義消、部落青年都沒有放棄，晚間沿著岸際探勘搜救路線探勘，準備在今天天一亮就馬上進行搜救。萬榮部落青年莫那馬紹說，昨晚九點多，在鳳林鎮長橋里花蓮溪的北岸，隱約聽見遠處有人呼喊「救命」，距離約200-300公尺，聽見對方連喊十幾次就沒聲音，部落青年開始集結，並聯絡有救援經驗的朋友、通報消防。

消防隊接著出動無人機熱顯像搜索，昨晚十點多發現現場有人形顯影，而鄧男也發現上空有無人機的聲音，費盡力氣動了一下，讓消防人員士氣大振，確認患者生還。部落青年莫那馬紹說，再由部落青年4人下水探路，推著皮艇穿越約20到30公尺涉水路段，架設繩索靠近，涉水後是一大片泥沼，走一步幾乎要1分鐘，短短30公尺走了將近半小時。

而在救援的過程，岸邊鄧主任的工程界同事、友人、家屬都聚集在岸邊，對著無人機滯空的位置高喊：「加油、加油」、喊到一半還問，「欸，小鄧全名叫什麼？」，之後才喊全名「鄧XX，加油，我們找到你了」、「再撐一下」，雖然黑夜中完全看不到前方具體位置跟景物，但岸邊的友人看著無人機微弱的光點，知道下方就是他們一起工作的鄧主任在等著救援，後到的友人一到現場也都是問：「在哪裡啦？」，民眾就指著無人機光點說：「就在那光點下方」。

凌晨4點39分，搜救人員抵達鄧主任身邊時幾乎沒有反應，經呼喚後才逐漸恢復意識，第一句話就是「救我」，他們一邊安撫情緒協助保溫，鄧主任的頭靠在一塊很大的木頭上，身體泡在泥巴中，「感覺多呼吸一次就會沉下去」，鄧主任附近也很多大根的木頭，搜救人員懷疑就是抱著浮木才能在翻滾的洪流中逃生，認為真的是奇蹟。

對於外界想要知道鄧主任的求生歷險，家屬認為現階段需要休息婉拒探訪。花蓮慈濟醫院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒說，病患送到醫院的時候全身都有一些擦傷跟挫傷，而且都是髒水爛泥、低體溫，救護人員檢查傷勢並同步清洗並給予回溫，然後發現頭部有撞擊，仔細檢查腦部後有一點腦出血，目前處置後住院觀察，生命跡象穩定，仍需要靜養休息。暫時不要打擾。

花蓮鄧姓工地主任遭洪水沖走，一群工程界的友人在岸邊高喊加油。(記者王錦義攝)

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