夥伴關係再升級 南方四島國家公園推動永續治理

內政部國家公園署海洋國家公園管理處卅日於馬公召開「澎湖南方四島國家公園經營管理諮詢會議」，邀集地方鄉親、專家學者及相關單位共同參與，針對國家公園設施改善、聚落保存活化及分區管理等議題交流意見。(見圖)

海管處今(卅一)日說明，這次會議重點聚焦東嶼坪公共服務設施、優化園區垃圾分類宣導機制，以及推動「東吉島嶼學堂」、海域資源維護與棘冠海星清除等議題；會中針對在地產業轉型輔導、設施優化、傳統文化保存及海域資源維護進行熱烈討論。其中澎湖自然保育學者洪國雄先生、國立澎湖科技大學李明儒教授，以及東吉社區發展協會許光輝理事長等人，也就國家公園永續發展提供具體建言。

海管處林尚卿處長表示，將綜整與會代表的寶貴建議，透過研究調查與科學監測為依據，持續與漁業主管機關及各權益關係人溝通，尋求生態保育與漁民生計的平衡，朝資源永續利用的目標邁進。

海管處指出，自澎湖南方四島國家公園成立以來，始終重視與地方社區、學界與相關單位的溝通合作；除早年完成海水淡化、污水處理等基礎設施外，近年亦保存並推廣南方四島褒歌文化、結合居民力量打造手作步道，並完成東、西嶼坪碼頭鋪面改善及傳統建築活化等工程，逐步提升環境品質、展現文化價值。

林尚卿強調，澎湖南方四島國家公園的未來，需要政府專業治理與地方社區共同參與；海管處將持續結合澎湖縣政府資源，推動防災教育與垃圾分類政策，並與鄉親攜手守護聚落文化與自然環境，讓每一份努力匯聚成推動島嶼前進的力量。期待在持續合作與對話下，讓南方四島成為世代共享，兼具保育、文化與生活韌性的永續島嶼。