夥同2男集體輪姦中國籍女子！前男團成員入獄3年半定讞 DNA成鐵證

記者蔡維歆／綜合報導

NCT泰一犯案後隔天照常開直播唱歌，也引起公憤。 （圖／翻攝自韓網、IG）

南韓男團NCT前成員文泰一去年爆出涉嫌特殊強姦罪，遭到警方逮捕。他去年6月與友人李姓、洪姓兩名男子，在首爾梨泰院某夜店結識一名中國籍女子A。3人隨後利用A女酒醉、無法反抗的狀態，輪流對其施暴。檢方調查指出A女身上驗出3名被告的DNA。如今韓媒報導指出，南韓大法院（最高法院）已駁回泰一與2名共犯提出的上訴，意味著泰一因違反《性暴力犯罪處罰等特例法》（特殊準強姦）罪名成立，最終將入獄服刑3年6個月，刑期正式定讞。

NCT前成員泰一爆輪姦，一審判處3年6個月有期徒刑，並當庭收押。（圖／翻攝自X）

該案今年7月一審結果出爐，當時文泰一與犯案友人皆判處有期徒刑3年6個月，須接受40小時的性暴力治療課程、公開個人身分資訊，並在5年內禁止從事與兒童、青少年及身心障礙人士相關的工作。文泰一當時也承認表示：「對於給被害人造成極大傷害，我感到非常後悔與歉疚，也對所有對我感到失望的人深感抱歉。」強調如果能獲得寬恕，會將這視為人生最後一次機會，未來不論從事什麼樣的工作，都會全力以赴，努力活出有價值的人生。

二審則維持原判，除刑期不變外，另命3人需接受40小時性暴力治療課程，並限制5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。而泰一在二審最終陳述時也曾表示自己承認所有罪行並深刻反省，更向被害者致歉，稱「無法彌補傷害，但會真心謝罪」，事後泰一雖對二審判決提出上訴，但大法院最終不受理，判決因此確定，3年6個月刑期正式定讞。

