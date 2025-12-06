大三時創業半年就倒閉 沈夢辰慘遭現實打臉
湖南衛視主持人沈夢辰在熱播綜藝「老闆是新人」中，回憶自己大三創業時因缺乏經驗，半年就虧損3萬（人民幣，下同），更稱自己被「現實啪啪打臉」，讓「沈夢辰創業半年倒閉」的話題登上熱搜。
紅星新聞報導，沈夢辰稱讀大三期間，投入全部積蓄3萬，在長沙CBD財富中心開了一家私房菜館，因缺乏經驗，導致選址失誤、現金流斷裂，僅經營半年便倒閉。
她在節目中自嘲「初生牛犢不怕虎」、「現實啪啪打臉」，認為失敗是人生換賽道的起點，甚至調侃「若餐館成功，可能就沒有今天的主持人沈夢辰」。
有網友試算，以2010年城鎮居民人均可支配收入約1.9萬元/年，3萬相當於普通人1.5年的總收入，對當時的大學生而言，這筆損失要承受不小經濟壓力。
公開資料顯示，沈夢辰1989年6月13日出生於湖南，畢業於湖南大學2006級表演系本科，是主持人、演員、模特；2008年，沈夢辰參加湖南娛樂頻道「年度星姐選舉」總決賽，獲得「最佳上鏡」獎；2010年，擔任湖南娛樂頻道綜藝時尚類節目「好女人」主持人，從而開啟主持生涯。
2022年2月17日，沈夢辰與杜海濤官宣結婚。同年10月，網傳沈夢辰杜海濤婚變，二人隨後曬親密照闢謠。
