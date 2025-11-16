大三鶯走路節走讀在地歷史 強化大學的在地鏈結

2025%E8%B5%B0%E8%B7%AF%E7%AF%80%E7%9C%BE%E4%BA%BA%E6%96%BC%E5%A4%A7%E6%BA%AA%E5%8D%80%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E9%87%8C%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA%E5%89%8D%E5%90%88%E5%BD%B1

【記者王懷文／新北報導】

台北大學海山學研究中心(十五)日表示，結合新北市政府客家事務局、客家文化園區、三峽區農會、財團法人新北市樹春教育基金會、救國團三峽團委會，以及在地學校及地方文史團體，共同舉辦年度大三鶯走路節活動，廣邀社區民眾、校內師生與外來遊客以「走讀」方式，探訪淡水河流域的自然生態與人文底蘊，以凝聚地方認同與環保意識，強化大學的在地鏈結。

今年度邁入第13年的大三鶯走路節活動，適逢1895年海山抗日130周年，來到了當年日軍沿著三角湧老街行經弘道里、分水崙古戰場南下大嵙崁的古道路線，走過當時三角湧居民奮勇反抗異族統治的歷史現場，體會他們串聯海山各區鄉親及團練組成義民營的保鄉精神。

全程步行約10餘公里，參與夥伴160餘人，分為11隊伍，各由1位導覽老師沿途解說，期望所有參與者皆能在主辦團隊規劃從三峽長福巖清水祖師廟、土地公坑到大溪永福里龍山寺的景點，瞭解壯烈激昂的乙未抗日保台事件，同時探訪土地公坑溪、永福溪流域的自然生態、人文地景、聚落變遷與產業發展，喚起對於流域環境保護的關懷。

走路節隊伍抵達龍山寺廣場會師之後，也應時地參與永福里「苦茶油季」之地方創生活動，享受主辦單位委請當地總鋪師精心設計的海山古早味風土宴，讓今年度的走路節活動，不僅是場身體力行的知識饗宴，同時也是場品味在地的美食饗宴。

海山學研究中心指出，此次活動邀集許多在地文史工作者，共同實踐了大眾史學的理念，也成為海山地方知識學建構的亮點，以及學校、社區與海內外各界共享的資料庫平台，讓2025年的大三鶯走路節順利成功，更期待明年的大三鶯走路節，邀集更多民眾，共同關懷這片土地的歷史和文化。