大中區第4場歲末祝福 深入經藏法海昇平

上人行腳台中，2日下午，舉行大中區第4場歲末祝福，一千多位志工，共同深入經藏，現場法海昇平，道氣磅礡，法具是一棵大菩提樹，枝幹用回收材料做成，每片菩提葉上，特地印上環保志工的身影，共有五百片，感恩他們的無私精神.

「代謝不住 念念生滅， 文辭是一 眾生解異。」

經文、旋律，牢記在腦海，眾人齊聲唱誦.

慈濟志工 陳昱嘉：「彼此的默契，展現出來的力與美，這個是我們共同， 創造出來的和諧跟精神。」

慈濟志工 洪文啟：「上人輕輕地說， 我們要重重地去承擔。」

大中區歲末祝福，第三聯區與南投合心區場次，發心立願.

「五毛錢的初發心， 竹筒叮叮噹噹，我們是上人貼心的弟子， 慈濟志業 我們會擔。」

證嚴上人開示：「環保菩薩不分年齡不分職業，總是人人有愛， 這樣地付出，我的心總是分分秒秒，向著大家說感恩。」

傳承靜思法脈，以愛以善為養分，菩提樹開枝展葉，紀錄5百位環保菩薩的動人身影.

慈濟志工 林慶堂：「工序上是非常繁瑣的，盡自己的能力， 能夠在最短的時間內，讓它完成。」

法具製作細膩，先由人文真善美，拍攝志工照片，經過美編，再交給，有廣告設計專長的林慶堂，輸出印製，接著分組裁剪，然後，再貼到菩提葉上，緊扣環保精神，樹木枝幹，是用回收紙板與紙筒來做，因緣殊勝，林慶堂的女兒，今年也在受證之列.

慈濟志工 林瑋潔：「看到爸爸這樣完成(法具)之後，就覺得要像小時候一樣，跟緊爸媽的腳步， 要好好把握(因緣)這樣。」

慈濟志工 劉燕靜：「我們要很認真，聽上人說法， 然後行在生活當中，這樣才對得起上人，每天為我們說法。」

堅定信念，愛的種子，深植人心

