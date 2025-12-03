大中區第5場歲末祝福 法船啟航誓願行

昨天下午台中靜思堂，舉行大中區第5場歲末祝福，上千位志工深入經藏，用心演繹。這場歲末祝福的法具是一艘大法船，上頭滿載慈濟竹筒，船帆以菩提葉呈現，期許法船啟航，成就更多大願。

經藏演繹，動作整齊劃一，台上台下深入法髓，氣勢磅礡。

大中區第5場歲末祝福，第一和第六聯區，靜思弟子發心立願。

「莫忘竹筒歲月初心，日存善念 (小錢行大善)，永誌法脈宗門 (弘願)，佛心師志 (信受奉行)。」

證嚴上人開示：「這樣地真與誠，這樣地美而莊嚴，一切都是人與人之間，合和互協 而完成起來的。」

廣告 廣告

菩提為帆，智慧引航，滿載竹筒歲月的法船啟航，成就無數慈悲大願。

慈濟志工 林淑真：「莫忘竹筒的初心，然後再加上我們法脈，一定要謹記在心，所以我們傳承的一個靜思法脈，然後讓啟航的這艘船能夠航向未來。」

船帆菩提葉寫滿芳名錄，船身主體打造費心思。

慈濟志工 沈國福：「把那個(經典雜誌)鄭和下西洋的船，把它造出來，然後依照那個比例下去做，就是這一艘船。」

法具製作團隊用心，擁有40多年木工專業的志工周明鐘，更是要求盡善盡美，他反覆思量，如何讓法船有更好的呈現，即使事業忙碌，盡力而為。

慈濟志工 周明鐘：「我別的地方工作也很趕，所以做這個我壓力很大，怕做不好，說真的，這就是我們的責任，慈濟人的責任。」

慈濟法船啟航，廣招更多菩薩造福人間。

更多 大愛新聞 報導：

今晚加強保暖 明清晨北台灣涼冷

台中第五場歲末祝福 看見志工付出之路

