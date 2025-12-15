大中華記協拜會彰化縣榮服處 關懷百歲榮民

（記者林富貴／彰化報導）因近期冷氣團來襲、正式進入寒冬季節。大中華記者友好交流協會林富貴理事長心繫高齡榮民眷，今（15）日率領常務理事林睿明及常務監事陳沛晴等一行人，特地南下拜會彰化縣榮民服務處，並由丁俊總幹事陪同探視兩位百歲高齡榮民，除表達協會關懷外，並發給百歲慰問金，以表達對老前輩的敬重。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

林富貴理事長表示：「榮民前輩往日的無私奉獻，是撐起今日安定社會的重要力量。能在寒冬中親自前來探望，不僅是一份心意，更是一種感恩與致敬。他強調，協會的宗旨是匯聚媒體與產業界力量，擴大公益版圖，投入慈善事業、急難救助，並持續關懷弱勢與獨居長者，希望透過媒體的影響力發揮社會關懷與服務的正面作用。未來將持續凝聚社會溫暖，陪伴榮民長輩走過人生的晚年，讓尊敬不只停留在言語，而能真正落實在行動中。」

圖／大中華記者友好交流協會提供。

丁俊總幹事也感性地指出，榮民前輩為國家付出的青春與歲月，值得被世世代代記住。此次理事長與理監事們特地到訪，不只是送上慰問金，更送來社會滿滿的關懷與感謝，讓長者深刻感受到，自己並未被時光遺忘，仍被這個社會溫柔惦記。

圖／大中華記者友好交流協會提供。

在探視的過程中，其中一位百歲榮民在接過慰問金時，感動地握著理事長的手，「在寒冬裡還有人記得我們，感覺比家人還親切」。現場氣氛溫馨動人，大家一同見證了跨世代的情誼與敬意。榮服處並強調，未來將結合社會各界資源，持續關懷與照顧高齡榮民及其眷屬，讓這份榮耀與溫情延續下去。

