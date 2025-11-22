大中華記者友好交流協會公益關懷之旅 抵雲林家扶關懷慰問
（記者林富貴／雲林報導）今（22）日，大中華記者友好交流協會公益關懷之旅蒞臨雲林家扶中心更深入的認識家扶工作，致贈慰問金關懷兩戶受服務的家庭。
圖／大中華記者友好交流協會 提供
對雲林家扶的弱勢家庭的經濟服務，讓來訪的25位公益之旅成員讚賞，理事長林富貴肯定家扶，無論在扶貧、救助，甚至學子註冊助學、醫療急難都讓人肯定社工員的用心，最特別是站在受服務個案的角度同理需求，不僅提供金錢與物資的幫忙，更是在心裡層面的支持。
大中華記者友好交流協會理事長更說：雲林家扶不僅是經濟個案服務，還有兒童保護、親職教育、家庭處遇、返家追蹤、寄養服務等，都讓大家對『社工』角色職務敬佩萬千。
圖／大中華記者友好交流協會 提供
公益關懷之旅來到雲林家扶慰問一位小五的同學，單親媽媽獨自肩負起扶養孩子的重任，在工廠擔任作業員收入有限，撫養小孩生活與教育開銷沉重，對單親媽媽是一重大負擔，特地致贈急難慰問金及家用電磁爐，解決租屋套房無法開火料理的困擾，讓媽媽減輕家的經濟壓力。
另慰問了就讀小三及幼兒園中班由單親母親照顧的家庭，更因與外祖父母相繼出現健康問題，母親需投入時間照護家人導致無法穩定就業，而且小孩過動及注意力不集中學習表現不佳，須依靠藥物協助，長期來都是賴社會救助。母親十分感謝大中華記者友好交流協會慰問金與贈電子鍋，感受特別溫馨。
雲林家扶中心感謝大中華記者友好交流協會舉辦公益關懷之旅蒞臨雲林家扶，用溫暖的雙手呵護需幫助關心的家庭，也勉勵家扶親子相互扶持，共同面對生活困難，勇敢創造美好未來。
更多引新聞報導
粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹
台語女歌手胃癌手術隔天突「翻白眼斷氣」 昏迷285天家屬怒喊要真相
其他人也在看
川普罵女記者「小豬」 白宮發言人：他向來坦率
美國總統川普日前因不滿一名女記者發問，指著她罵「小豬」，並要她閉嘴。白宮發言人週四（11/20）護主解釋，川普「向來坦率」，還要記者感謝他願意每天接受提問。太報 ・ 1 天前
文山區車位300萬買不買？ 他猶豫「要租42年才回本」 網點關鍵：是加分項
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著北市房價持續高漲，連停車位的價格也水漲船高。近日，有網友分享朋友買預售屋的煩惱，指出對方在台北文山區看上一...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
白河榮家攜手社會資源舉辦暖心音樂活動
（記者林富貴／台南報導）台南白河榮家今（22）日下午在長青樓視聽中心舉辦暖心的音樂活動，由大中華記者友好交流協 […]引新聞 ・ 6 小時前
澳洲羽賽／錯失3賽末點 周天成不敵印度名將無緣爭冠
BWF超級500的澳洲羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇印度拉克什亞．森（Lakshya Sen），在先拿下首局的情況下，周天成第二局卻錯過3個賽末點，最終以21：17、22：24、...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
道奇捐贈5000元 華埠服務中心發放食物補給助長者
因應政府糧食券延遲發放，許多民選官員與企業近來紛紛動員，為弱勢家庭提供緊急支援。今年，洛杉磯道奇隊擴大感恩節社區補助，在...世界日報World Journal ・ 9 小時前
紀念已故好友! 山友登深堀山"綁布條架繩索"
中部中心/王俞斐、張家維、黃信儒 南投報導南投一名曾姓山友，在今年三月攀爬深堀山稜線時，遇到雪地結冰摔落邊坡意外身亡，由於這條線屬於冷門路徑，他的好友為了紀念他，在沿途開闢路徑綁上布條，並且在陡峭的邊坡綁上繩索，讓其他登山客能夠更安全的攀爬，平安順利回家。紀念已故好友! 山友登深堀山綁布條架繩索(圖/民視新聞)山友們，全副武裝，往深堀山前進，沿途綁上，藍色布條，方便其他山友，辦認路線。陡峭的邊坡，也親力親為，綁上繩索，除了希望讓山友，安全攀登，背後還藏有洋蔥。他們的曾姓好友今年三月攀登深堀山稜線時不慎摔落邊坡身亡 為了紀念他一行人沿路開闢路徑綁上布條(圖/民視新聞)他們的曾姓好友，在今年三月，攀登深堀山稜線時，遇到雪地結冰，不慎摔落邊坡身亡，為了紀念他，一行人決定，沿路開闢路徑，綁上布條。山友綁上繩索希望在關鍵時刻發揮救命作用 也替好友完成未完成的願望(圖/民視新聞)山友透露，因為這條路線，屬於相對冷門的路線，以往比較少人造訪，但最近其他路段崩塌，選擇這條路線的人變多，綁上繩索，希望在關鍵時刻，發揮救命作用，也替好友，完成未完成的願望。原文出處：紀念已故好友！ 山友登深堀山「綁布條架繩索」 更多民視新聞報導出遊注意！美官方發布日本「熊害警示」 防熊噴霧出租大受歡迎廚餘吃到飽! 黃喉貂現蹤玉山排雲山莊覓食最新／大苑子「石虎柳丁」風波延燒 2度發聲明「已親自登門道歉」民視影音 ・ 9 小時前
U:NUS宣布年底演出計劃 蔡承祐量身打造Netflix影集插曲
【記者林丞偉／台北報導】偶像男團「U:NUS」近來受到廠商邀請加入歲末補漆活動，將熱門曲《嗨到臉紅紅》改編為《刷到臉紅紅》，更宣布12 月 6 日將在高雄衛武營「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」演出；此外，團員 C.Y 蔡承祐攜手金曲入圍音樂人彭柏邑 Boiii P 為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲《覆蓋回憶》，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 7 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 8 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 6 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 4 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 23 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前