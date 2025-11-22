大中華記者友好交流協會公益關懷之旅 抵雲林家扶關懷慰問

（記者林富貴／雲林報導）今（22）日，大中華記者友好交流協會公益關懷之旅蒞臨雲林家扶中心更深入的認識家扶工作，致贈慰問金關懷兩戶受服務的家庭。

圖／大中華記者友好交流協會 提供

對雲林家扶的弱勢家庭的經濟服務，讓來訪的25位公益之旅成員讚賞，理事長林富貴肯定家扶，無論在扶貧、救助，甚至學子註冊助學、醫療急難都讓人肯定社工員的用心，最特別是站在受服務個案的角度同理需求，不僅提供金錢與物資的幫忙，更是在心裡層面的支持。

大中華記者友好交流協會理事長更說：雲林家扶不僅是經濟個案服務，還有兒童保護、親職教育、家庭處遇、返家追蹤、寄養服務等，都讓大家對『社工』角色職務敬佩萬千。

圖／大中華記者友好交流協會 提供

公益關懷之旅來到雲林家扶慰問一位小五的同學，單親媽媽獨自肩負起扶養孩子的重任，在工廠擔任作業員收入有限，撫養小孩生活與教育開銷沉重，對單親媽媽是一重大負擔，特地致贈急難慰問金及家用電磁爐，解決租屋套房無法開火料理的困擾，讓媽媽減輕家的經濟壓力。

另慰問了就讀小三及幼兒園中班由單親母親照顧的家庭，更因與外祖父母相繼出現健康問題，母親需投入時間照護家人導致無法穩定就業，而且小孩過動及注意力不集中學習表現不佳，須依靠藥物協助，長期來都是賴社會救助。母親十分感謝大中華記者友好交流協會慰問金與贈電子鍋，感受特別溫馨。

雲林家扶中心感謝大中華記者友好交流協會舉辦公益關懷之旅蒞臨雲林家扶，用溫暖的雙手呵護需幫助關心的家庭，也勉勵家扶親子相互扶持，共同面對生活困難，勇敢創造美好未來。

