大久保麻梨子赴馬祖展開跳島藝術之旅 體驗燒塔節、品嚐美食「佛手」！｜【明星旅遊趣】

日籍女星大久保麻梨子長期深耕台灣演藝圈，實力派演技也曾獲得金鐘獎肯定，近期更在戲劇《靈魂的約定》挑戰「女同志」角色，出色表現有目共睹，事實上，大久保麻梨子時常推廣台灣觀光旅遊，就連YouTube 頻道《大久保麻梨子的台灣生活》也與台灣息息相關，深受粉絲喜愛，前陣子更首次赴馬祖旅遊，體驗離島不一樣的風情。

她提及，「我一直很想去馬祖，它有種離台灣不遠，卻像到了另一個世界的獨特感，而這趟旅遊也是為了親眼欣賞馬祖國際藝術節的作品。」

▲大久保麻梨子這趟目的是為了欣賞馬祖國際藝術節的作品。

「行前我有將作品分布的島別與路線先整理好。」對於時常在旅遊的大久保麻梨子而言，對於如何規劃、安排旅程早已很有經驗；她說，「這是我規劃白天欣賞作品、去聚落走走，行程也有刻意留白，讓自己能慢慢走、慢慢看，讓內心能好好感受這一切。」

她也透露，這趟因為住在南竿民宿，無論交通、吃飯甚至坐接船班都非常方便，很適合作為跳島的基地，也很適合第一次去馬祖旅遊的民眾，不僅行程安排比較順，旅遊的整體節奏也不會太趕。

▲大久保麻梨子形容，藝術節作品結合場域氛圍，讓人內心充滿想像畫面。

一提起這趟馬祖行最印象深刻的行程，大久保麻梨子毫不猶豫提及，就是欣賞藝術節作品；她分享，「作品和場域結合非常強，甚至也與空間相呼應，讓人不僅只是走進一個白盒子展場，而是走進一個帶著時間痕跡的地方，會讓人在欣賞時，內心也延伸許多想像畫面。」

她提及，「我很喜歡藝術節將作品運用於當地已經不再使用的體育館等據點，甚至運用廢棄空間創作，能在『本身就有故事的空間』展出，讓人非常震撼，也會賦予『這裡以前是什麼？作品重新被賦予什麼意義？』等想像。」

▲大久保麻梨子剛好遇上鐵板村燒塔節，現場氛圍讓她留下深刻印象。

此外，這趟大久保麻梨子也剛遇到鐵板村的燒塔節，讓她也與當地居民留下美好回憶；她直呼，「那時在海邊與居民一起看煙火，近距離加上超有臨場感的聲音，那一刻真的讓人雞皮疙瘩，尤其大家一起驚呼，有種『被節慶包圍』的感覺，讓人非常難忘。」

她分享，「透過燒塔節看到當地居民一起守護百年傳統，讓人感覺到自己也被融入其中，加上聚落風景與島上的安靜氛圍，更不自覺放慢步調，專心感受這裡的生活。」

▲大久保麻梨子透露，馬祖人很熱情，用餐時自然開始介紹吃法，還分享島上生活。

造訪國境之北，美食當然也不容錯過，其中就屬「這一味」讓大久保麻梨子至今回想起仍難以忘懷；她分享，「我最有記憶的就是紅麹麵線，湯頭非常甘甜，另外還有馬祖的淡菜也非常新鮮。」

她笑說，「尤其這次也第一次吃到『佛手』，雖然一開始看外觀有點讓我緊張，不過口感非常Ｑ彈、味道鮮甜，吃完反而讓我很驚喜。」

▲大久保麻梨子建議，去馬祖玩一定要嘗試跳島旅遊，體驗不同風情。

「希望下次能在藍眼淚季節再來一次。」這次在馬祖經歷許多美好回憶，不過還是讓大久保麻梨子意猶未盡；她說，「除了藍眼淚，這趟也來不及去東引島，聽說那裡非常漂亮，下次希望可以安排更長天數，慢慢深度感受島的節奏。」

她也感性說，「馬祖和台灣本島最大的不同是，在這美麗的島嶼風景裡，戰地痕跡卻依舊很清晰，成了強烈對比，當你邊欣賞海岸線、蔚藍天空，一邊又看到標語、砲台、戰車等痕跡，更讓人深刻思考和平的可貴。」

▲馬祖藝術節作品充滿想像，讓大久保麻梨子留下深刻回憶。

而大久保麻梨子這趟從馬祖帶回來的戰利品不僅是在地名產，讓她覺得更寶貴的紀念品則是藝術節作品帶給她的想像。她提及，「被作品打開的感受、腦中浮現的畫面，買不到也帶不走，但卻會一直留在內心。」

▲大久保麻梨子形容馬祖是讓人會想再回去、再多理解一點的島嶼。

提起這趟馬祖旅遊，大久保麻梨子滔滔不絕，因為這躺旅程對她而言，留下了不一樣的存在意義；她感性說，「馬祖把藝術、歷史與生活感融合在一起，像是宛如地中海的北竿芹壁村，以及彷彿走進馬祖歷史的東莒等地。」

她也強調，「去馬祖旅遊除了遇到馬祖國際藝術節，一定要去看作品，也一定要嘗試跳島旅遊，從南竿、北竿到東莒、西莒等，每個島的氛圍都不一樣，像是從不同面向搜集馬祖的故事。」

明星小檔案：

大久保麻梨子，來台發展多年，因胃藥廣告而備受注目，後來轉往戲劇表演，包括電視劇《幸福不二家》、《四月望雨》及電影《血觀音》等都能見到她的身影，精湛演技也憑著公視人生劇展《愛情替聲》獲得金鐘獎肯定，近年來也與先生共同經營YouTube頻道《大久保麻梨子的台灣生活》，分享台日文化以及生活的內容，深受許多粉絲喜愛。