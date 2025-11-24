大也設計：黑白畫映 濾去色彩的光讓優雅獨自綻放
【文字整輯｜王程瀚、圖片提供｜大也國際空間設計有限公司】
電影《羅馬假期》裡，由奧黛麗赫本扮演的Ann公主，與男主角Joe騎著偉士牌機車奔馳於羅馬街頭，憑藉著一份無畏的勇氣，尋回了久違的自由。這齣經典黑白電影，雖無色彩，卻充滿浪漫真摯的情感。大也設計在規劃本案時所嘗試捕捉的，正是那份雋永且內斂的氣質，因此捨棄繁複裝飾，以結構、動線與光影為核心，營造出一處充分反映居住者內心世界的純粹空間。
結構的減法 心靈的加法
本案在設計初期，屋主與設計師之間對於「俐落不簡陋」這個主軸，曾有過想像上的落差。為了實現這份抽象美學，設計團隊回歸最原始的黑、白、灰基調，以此淬煉出極簡風格。透過空間結構的合理性與動線的流暢律動，致力建構自然舒適的流動感，再藉由簡約環境與俐落線條，反映出觀者的內在心境與思緒感受。
這座室內面積逾46坪、三房兩廳三衛的新成屋，格局被巧妙地劃分為公領域、私領域與廚房三個區域，彼此獨立卻又相互串聯。公領域部分包含了玄關、客廳與餐廳，設計師以海島式家具及中島餐桌，分別定義了彼此的個性與區塊的使用，並維持互不干擾的自由動線，於是落地窗外的陽光與綠意得以恣意灑落，造型簡潔的線燈引領著視覺的延伸，形塑舒適愜意的生活態度。
以卓越創意演繹優雅生活
進入私領域，設計師則綴入溫潤的木紋，以細膩紋理拉開景深，展現隨興自在的居家樣貌。私領域的配置包含小孩房、主臥室以及一間多功能視聽室兼客書房，三個區域彼此互不連貫，各自擁有明確的個性與使用定位。多功能視聽室不僅能作為書房，因其獨立的浴室與完善的進口衛浴設備，同時也能擔任客房角色，供來賓暫歇休憩，設計師更透過抬高地面與鋪設木地坪的方式，將其與公領域的盤多磨地坪區隔開來，並為升降視聽設備及收納創造足夠的空間。
小孩房則沿著面窗牆面設置連續的桌面與收納，連結著另一側的上下床組收納系統，組合成一個有著樂高表面造型的連續書桌床組與衣物收納量體 。這樣的設計不僅充滿童趣，也進一步提升空間的使用效率。
最後來到主臥室，首先會經過獨立更衣室，此處使用溫暖的大地色系進口礦物塗料，搭配實木地板，營造出溫暖的異國度假風情，還以大量造型鐵件提供衣物吊掛，在不造成衣櫃量體厚重感的同時，也兼顧衣物的收納量。主臥寢室區同樣以大地暖色礦物塗料為主基調，並利用原本的建築結構，延伸出一道45度的燈光牆面，並透過框景手法保留一扇景觀採光窗台，為此處增添獨特的氣質與靜謐氛圍。且房內兩面落地窗在納入開闊的國家歌劇院景象之餘，也最大程度強化儲物效能，一舉滿足屋主多年來收藏經典漫畫的收納及陳列需求。
著重健康 打造一間會呼吸的家
建材方面，全室皆採用符合國家級標準的合格綠建材，壁面選擇親膚無毒的天然塗裝建材，確保甲醛係數符合安全範圍。此外，本案也融入後疫情時代的考量，採用全智能家居並安裝可調控強弱的節能燈光，藉由科技系統的輔助，減少了手掌與壁面接觸的機會，降低家庭成員交叉感染的可能性。而玄關特別設計的洗手區，讓屋主一進門就能清潔雙手，加上基地兩面採光的大片落地窗，不僅能援引自然日光，常保環境乾燥舒適，更可避免黴菌滋生，為一家人提供安心的生活品質。
大也國際空間設計有限公司
地址｜台中市西區中興街285巷13弄5號
電話｜04-2329-9675
網址｜https://www.facebook.com/acgindesign
(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)
上設計王看更多資訊
